TÜSİAD yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek özel defteri imzaladı.

Bilecik, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız. Akıl ve bilimi her zaman rehber kabul ederek bize armağan ettiğiniz cumhuriyet değerleri geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır. Biz de iş dünyası liderleri olarak, cumhuriyet değerlerinin ışığında, ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizi küresel rekabette ön sıralara taşıyacak bir 'ekonomik kalkınma' için çalışmanın yanı sıra, 'sosyal kalkınma' için de Türkiye'yi eğitim, bilim, sanat alanlarında parlatmanın gayreti içinde olacağız. Demokratik değerlere olan bağlılığımızı, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve sosyal ilerlemeye olan inancımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu ülkenin birleştirici, ortak ve 'bizi biz yapan' değeri olan zatıalinizi her daim minnetle anıyoruz. Uzun savaş yıllarının ardından emsalsiz bir azimle yeni bir ülke kuran cumhuriyetimizin tüm kurucu kuşaklarının aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. En derin saygılarımızla."