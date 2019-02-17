TÜSİAD’da başkan değişiyor

En büyük patronların örgütü olarak bilinen Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği’nde (TÜSİAD) 20 Şubat’ta yapılacak genel kurulda başkan değişiyor.



Seçimli genel kurulda iki önce başkanlık görevine seçilen Erol Bilecik görevi bırakacak. Yerine başkan yardımcılarından Simone Kaslowski başkan seçilecek.



Erol Bilecik yönetiminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Kaslowski’nin özellikle dış ilişkiler konusunda çok önemli bir tecrübeye sahip olduğu vurgulanıyor.



TÜSİAD geleneklerine göre başkan çalışacağı yönetim kurulu listesini kendi hazırlıyor. Uzun süredir liste çalışması yapan Kaslowski bugun veya yarın listeyi istişare toplantısında gündeme getirecek.

İşte liste bu toplantıda netleşecek. Yeni dönemde mevcut yönetim kurulunda yer alan 12 üye isimden en az yarısının değişmesi bekleniyor.



20 Şubat'ta Four Seasons Otel'de yapılacak seçimde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı tuncay Özillan’ın da değişmesi söz konusu olacaktı. Ancak iki Özilhan’ın başkanlık görevini sürdürmesi için büyük baskı yapılıyor. Bu durumda Özilhan’ın görevde kalması kesinleşti gibi. Özilhan’ın ayrılması halinde Arçuhan Doğan

Yalçındağ veya Ümit Boyner’in başkanlığı gündeme gelecekti.



Bu arada başkanlık görevini bırakacak Erol Bilecik'in ise yönetiminde yer aldığı Fenerbahçe Spor Kulubü'nde etkin olması bekleniyor. Bilecik'in TÜSİAD yönetiminde birlikte çalıştıkları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek olacağı belirtiliyor.