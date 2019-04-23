Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda food istanbul MAKTEK TİAD Trabzon
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması:

- "Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz" - "Analitik ve disiplinler arası düşünebilen, yenilikçi, problem çözme yeteneği yüksek ve bitmeyen bir merak içinde sürekli araştıran çocuklar geleceğimizin ve toplumun yolunu aydınlatacaktır"

TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması:
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz." ifadesi kullanıldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, cumhuriyeti kuran Gazi Meclis'in, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunun temellerini attığı, cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren toplumun her kesiminden gelen kişilerin en yüksek makamlara erişebilmesini sağlayan bir vatandaşlık anlayışı tesis edildiği, dönemin eğitim, sağlık, sanayi, tarım ve altyapı seferberliğinin Meclis’in desteğiyle başarıldığı aktarıldı.

Bugün de TBMM'nin, Türkiye'deki milli birlik ve toplumsal çoğulculuğun en üst düzey ifadesi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kuruluşunun 99. yılında bu tarihsel mirasın bilincinde olarak 23 Nisan’ı gurur ve coşku ile kutluyoruz. TBMM’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ulusal egemenlik adına verdikleri eşsiz mücadeleden dolayı saygı ve minnetle anıyoruz.

Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim borcumuz var. Analitik ve disiplinler arası düşünebilen, yenilikçi, problem çözme yeteneği yüksek ve bitmeyen bir merak içinde sürekli araştıran çocuklar geleceğimizin ve toplumun yolunu aydınlatacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
23 NisanTÜSİAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5