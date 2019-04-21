TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bu saldırı toplumsal birlik ve çoğulculuğumuzu güçlendirecek saygılı siyasi tutum ve söylemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kaslowski, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kaslowski, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı toplumsal birlik ve çoğulculuğumuzu güçlendirecek saygılı siyasi tutum ve söylemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. ‪Terörizm ile ancak iktidarıyla, muhalefetiyle ve toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele ruhuyla mücadele edebiliriz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.