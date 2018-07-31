TÜSİAD'ın Ankara temasları

ANKARA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ve Japonya ile geliştirdiği yeni ekonomik iş birliği ekseni ve ABD ile yeniden açacağı transatlantik ekonomik ortaklık yolu küresel dengeleri etkileyecek." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Ankara temaslarına devam etti.

Heyet, bu kapsamda, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi.

Açıklamada, temaslarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bilecik, TBMM Başkanı Yıldırım ile görüşmelerinde, Meclisin yetkileri, görevleri ve devletin yeni sistemi konusunda bilgi aldıklarını bildirdi. Bilecik, "Ülkemizin acil ihtiyacı olan yapısal reformlar konusunda yasama erkinin çalışmalarına destek olmaktan memnuniyet duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan ile görüşmede, üyesi oldukları BusinessEurope ve Global Business Coalition görüşlerini de aktararak, küresel iş dünyasının gündemi hakkında bilgi verdiklerini vurgulayan Bilecik, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde AB'nin uluslararası ticaret ve ikili ilişkiler konusundaki son açılımlarının önemine işaret ettik. AB'nin Çin ve Japonya ile geliştirdiği yeni ekonomik iş birliği ekseni ve ABD ile yeniden açacağı transatlantik ekonomik ortaklık yolu küresel dengeleri etkileyecek. Sayın Bakan ile temasımız kapsamında, bu yeni dönemde küresel rekabet gücümüz için daha güçlü bir demokrasi, ekonomik istikrar ve iş ortamı için çalışmaya devam edeceğimizi vurguladık."

Bilecik, istişare toplantılarının gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi.







