ANKARA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu" açıklandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi" kapsamında, Türkiye'de dijital teknoloji sektörlerinin gelişiminin incelendiği, dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ele alındığı, dijital teknoloji sektörlerinin gelişimi için strateji ve politikaların önerildiği "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu" hazırlandı.

Rapora göre, dünya genelinde toplumsal, ekonomik ve siyasal tüm yapıları etkileyen dönüşümün temelinde dijital teknolojiler öne çıkıyor. Bu sebeple öncelikle Türkiye'nin, dijital teknoloji üreten sektörlerindeki konumunun açık şekilde belirlenmesi gerekiyor.

Bilgisayar programcılığı (yazılım) ve veri hizmetlerinin dijital ekonominin temel unsurlarından olduğu göz önüne alındığında, bu iki sektördeki hızlı büyüme son derece olumlu görülüyor.

Dijital teknolojilerin, üretkenliği artırarak ve yeni ürünlerin/piyasaların gelişmesine yol açarak günümüzde ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline geldiğine işaret edilen raporda, "Türkiye’nin

yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için dijital dönüşüm politikaları tasarımı ve etkili uygulaması büyük önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Raporda, tüm ekonomik ve toplumsal ilişkileri köklü bir şekilde değiştirmekte olan dijital teknolojilerden Türkiye’nin mümkün olan en fazla yararı elde edebilmesi için kalkınma ve

ekonomik büyüme sürecinde dijital dönüşüme odaklanan bütüncül bir kamu politikasının gerekli kaynaklar kullanılarak etkili şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.