TÜTED Akademi sertifika programı

ANKARA (AA) - Tüm Telekomünikasyon iş İnsanları Derneği (TÜTED) Akademi, eğitimlerine Telekomünikasyon Sistemleri Sertifika Programı'nı da dahil etti.

TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Bağdatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜTED Akademinin meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine, ilgili meslek gruplarına ve yeni iş edinmek isteyen tüm girişimcilere güncel içerikli eğitimler vermek üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Bağdatlıoğlu, TÜTED Akademinin Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlattığı söz konusu sertifika programıyla katılımcıların, telekomünikasyonun temel ilke ve kavramları başta olmak üzere haberleşme sistemlerinde bulunan donanımların görevleri, çalışma prensipleri ve işletmesi konularında bilgi ve beceri kazanacaklarını kaydetti.

Verilen sertifikanın, katılım belgesi niteliğinde olmadığına dikkati çeken Bağdatlıoğlu, mezunların sektörün aradığı niteliklere sahip olduğunu kanıtlayan önemli bir kalifikasyon belgesi niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Bağdatlıoğlu, 23 Eylül-14 Ekim'de gerçekleştirilecek eğitimin, 4 hafta süreceğini dile getirerek, katılımcıların söz konusu programla, Dijital Pazarlamaya Giriş, Dijital Mecrada Marka Konumlandırma, Sosyal Medya ve Uygulamalı Dijital Reklam Planlamaları gibi konularda kendilerini geliştirebileceklerini anlattı.