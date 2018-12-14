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Tütün satmak isteyenler üretici olacak

- Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması gerekecek ve tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersiz sayılacak - Tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum sözleşmede belirtilecek

Tütün satmak isteyenler üretici olacak
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ANKARA (AA) - Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin üretici olması zorunlu olacak, üretici olmayan kişilerle yapılmış sözleşmeler iptal edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretilen Tütünlerin Alım-Satımı ile İlgili Usul ve Esaslar ve Bu Alım-Satımda Kullanılması Gereken Tip Sözleşme İle İlgili Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, akit serbestisi ve rekabet hukukunun genel ilkeleri gözetilerek düzenlenen tip sözleşme, kendine özgü tekniklerle üretilen ve kurutulan Hasankeyf tipi tütünler hariç, sözleşmeli olarak üretimi yapılan bütün tütün çeşitleri için geçerli olacak.

Yazılı sözleşmeler, tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna kadar Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcılar ile üreticiler veya bunların temsilcileri arasında akdedilecek. Yazılı sözleşme esasına göre tütün ürettirip satın almak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ihtiyaçları kadar tip sözleşmeyi bakanlıktan bedeli karşılığında alacak.

Taraflar arasında akdedilecek sözleşmelerde uyulması gereken esaslar da belirlendi.

Buna göre, sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması zorunlu olacak. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersiz sayılacak.

Taraflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun yapılması halinde bu durum tip sözleşmenin özel hükümler maddesinde belirtilecek.

Sözleşmede mevki ve dekarı belirtilen parselden, sözleşmede yazılı miktarın yüzde 10'undan fazla ürün elde edilmesi durumunda, yüzde 10'u aşan miktarın, ürünün tam mahsul bütünlüğünün devamı niteliğinde olması şartıyla sözleşme koşullarında alım-satımı yapılabilecek.

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Resmi GazeteTarım Ve Orman BakanlığıTebliğTütün
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