Tütün ve tütün mamulleri ihracatı başarı sardı

İhracatın 108 milyon dolarını yaprak tütün, 249 milyon dolarını ise tütün mamulleri oluşturdu.

İki ana ürün grubu içinde hem yaprak tütünde hem tütün mamullerinde azalış yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde 97 milyon dolar olan tütün mamulleri ihracatı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 16 oranında azalış göstererek 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tütün mamullerinde 6 aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler sigaralar oldu. Bu dönemde toplam 150 milyon dolarlık sigara ihracatı gerçekleştirildi. İhracatta ön planda bulunan diğer ürün bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 7’lik artışla 55 milyon dolarlık ihracat performansı yakalayan nargile tütünleri oldu.

Ülke olarak bakıldığında ise, birlik üzerinden en fazla tütün mamulleri ihracatı 43 milyon dolarla İran’a gerçekleşti. İran’ı sırasıyla Irak, İsrail, ABD ve Türkmenistan takip etti. Toplam 99 ülkeye tütün mamulleri ihracatının gerçekleştiği yılın ilk yarısında ilk 10 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 62’sini oluşturdu.

Yaprak tütün ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sırada 20 milyon dolar ile ABD’nin geldi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, “İlk 6 aylık dönemde hem yaprak tütün hem de mamul ihracatımız bir önceki yıla nazaran düşük kalmış olsa da, kalan yarıda bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz 900 milyon dolarlık ihracat tutarını aşarak 1 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.