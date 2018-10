Tütüncü'den e-ticaret değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Türkiye'deki e-ticaret satışının toplam perakende satışına oranının dünya geneliyle aynı arttığını belirterek, "Bu gelişme potansiyeli sebebiyle gıda sektöründeki üreticilerin de tüketici beklentilerine ve e-ticarete uygun olacak şekilde ürünler piyasaya sunmaları gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Tütüncü, bu yıl "2030'a kadar dünyada açlığa son vermek mümkün" temasıyla 38'incisi düzenlenen Dünya Gıda Günü kapsamında gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, gıdanın güvenli olarak ve israf edilmeden, besleyici değerleri korunarak tüketiciye ulaşmasının öneminden bahsetti.

Dünya kaynaklarının dikkatli ve daha verimli kullanılmasının gündemdeki önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Tütüncü, hammadde alımından, ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçte israfsız ve verimli üretimin hem gıdanın tüketiciye maliyeti hem de kaynakların verimli kullanılması bakımından maliyet enflasyonunu önlemede kalıcı ve etkili bir yöntem olduğunu anlattı.

Tütüncü, Yıldız Holding'in sürdürebilirlik alanında yaptığı çalışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülker olarak üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında lezzetli, güvenilir, kaliteli ürünler sunuyoruz. Geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle düzenli depolamaya giden atık miktarımızı yüzde 8'e indirdik. Atıklarımızın yüzde 92'sini geri dönüştürüyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak koyduğumuz karbon salımı olmadan büyüme hedefimizi de sürdürüyoruz."



- "Online market alışverişi artıyor"





Tütüncü, ABD'de yapılan birkaç araştırmanın sonuçlarını paylaşmak istediğini belirterek, internet kullanıcılarının yüzde 40'ının ayda birkaç kez online alışveriş yaptığını ve yüzde 20'sinin de alışverişlerini haftalık yaptığını söyledi.



Tüketicilerin yüzde 42'sinin internet üzerinde araştırıp yine internet üzerinden alışveriş gerçekleştirdiğini, yüzde 12'sinin ise internet üzerinden araştırıp fiziki olarak marketten alışveriş yaptığını dile getiren Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te tüketicilerin yüzde 70'inin market alışverişlerini online yapacakları öngörülüyor. Alışveriş sepeti büyüklüklerine baktığımızda fiziksel market arabaları ABD'de ortalama 55 dolar büyüklüğündeyken online kanalda 91 dolar büyüklüğüne ulaşıyor. Yani fiziksel market arabalarını gözümüzde canlandırırsak, onlinede alışveriş başına yüzde 65 daha dolu bir sepet karşımıza çıkıyor. Bir başka araştırmaya göre, Türkiye'deki e-ticaret satışının toplam perakende satışına oranı, dünyadaki orana paralel yükseliyor. Bu sebeple bu veriler ülkemiz için de önemli ipuçları taşıyor. Bu gelişme potansiyeli sebebiyle gıda sektöründeki üreticilerin de tüketici beklentilerine ve e-ticarete uygun olacak şekilde ürünler piyasaya sunmaları gerekiyor. Poşetler yerine kolilerde, elde değil de araçlarla taşınacak ürünler üzerine çalışmalar yapılabilirse zincirdeki tüm paydaşlara fayda sağlanabilir."



- "Sürdürülebilir tarımı destekliyoruz"



Tütüncü, Türkiye'de çiftçiye ve tarımın sürdürülebilir geleceğine verdikleri desteklerden bahsederek, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini ve tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılmasını desteklediklerini vurguladı. Bu doğrultuda tarım alanlarının üretkenliğinin korunması için biyoçeşitlilik alanında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tütüncü, 2015'de uluslararası bir vakıf ile Giresun'da fındık çeşitliliğinin korunması, daha sürdürülebilir yöntemlerle fındık üretimi ve fındık alanlarının doğru yayılımı amacıyla Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi kapsamında araştırmalar ve pilot uygulamaları hayata geçirdiklerini anımsattı.

Tütüncü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tarım araştırma enstitüleri ile buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından, bisküvide kullanılabilecek ideal buğdayı üretmek için yapılan ıslah çalışmalarını destekliyoruz. Bunun sonucunda Ali Ağa adı verilen yüksek verimli ve Tarım ve Orman Bakanlığınca tescilli bir buğday türü geliştirdik. Ayrıca, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Kahraman isimli yulaf çeşidinin geliştirme projesine destek oluyor; yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacının tamamını çiftçilerle gerçekleştirilen sözleşmeli ekimle karşılıyoruz."



- "Sağlıklı gıda ve çevreye saygı öne çıkıyor"



Food and Drink Federation (FDE) Başkanı Ian Wright, tüketici gıda sistemlerinde tüketicilerin daha fazla güçlendiğini, onların isteklerinin artık daha fazla dikkate alındığını söyledi.

Sağlıklı gıda ve çevreye saygının son dönemde öne çıkan trendler arasında yer aldığını dile getiren Wright, gıda sektörünün geleceğine dair görüşlerini dile getirdi.

Wright, "Gelecek 2-3 yıl boyunca en çok şekerin azaltılması konusunun konuşulacağını ve bu konunun önem kazanacağını düşünüyorum." dedi.

Ayrıca plastik atık ve ambalaj konusunun da önem arz ettiğini aktaran Wright, plastik atık üretmeyecek ürünlerin öne çıkacağını bildirdi. Wright, gıda güvenliği konusunun da çok önemli olduğunu, bu konunun dünyanın her yerinde konuşulduğunu kaydetti.