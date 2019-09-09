Tütüncülük bitiyor

Birgün Gazetesi'nden Aycan Karadağ'ın haberine göre, Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve kalitesi nedeniyle talep gören Ege tütünü, son yıllarda iklim şartları ve yeterli teşvik olmamasından dolayı olumsuz etkileniyor. Son yıllarda iklimsel şartlardan ve artan girdi fiyatlarından dolayı beklentisi karşılanmayan tütün üreticileri, bu yıl hasatların yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 21 liradan satılan tütünün bu yıl ortalama 24 liradan satılması bekleniyor.



Girdi maaliyeti yüksek



Hasatın bittiğini, yaklaşık 1 ay sonra kartonlama işinin başlayacağını belirten Tütün-Sen Genel Sekreteri Esat Yıldız, BirGün’e konuştu. Yıldız “Üretici kendi evinde, bahçesinde, tarlasında kendine iş alanı yaratmış oluyor. Tek kârı bu. Kendi işinin kölesi oluyor. Yani üretici girdi maliyetlerinden dolayı hiç para kazanmıyor. Üretici örgütlü olmadığı için, alım yapılırken masada sendikadan kimse olmuyor” diye konuştu.



Tütün üreticilerin alternatif yollar aradığını ifade eden Yıldız, “Tütün tüccarları da avans adı altında üreticiyi sömürüyor. Avans olmasa belki de 1 kilogram tütünün satış fiyatı şu anda 30 TL civarında olacaktı ama avans adı altında faizsiz para vererek tütünün kilosunu 25 TL'ye kadar düşürüyorlar. Üniversite okuyan öğrenciler kafelerde düşük ücretlere çalışmayı kabul ediyor ama ailesinden kalan tütün tarlasına gelmeyi kabul etmiyor. Tütün üretimi yapan çiftçilerin yaş ortalaması 45” şeklinde konuştu.



"Örgütlenmezsek biteceğiz"



Tütün üreticisi Ali Rıza Işık, bu yıl üretimde yarı yarıya düşüş olduğunu vurgulayarak, “Üretici bu yıl istediği tütünü alamadı. Çünkü hava şartları kurak gitti. Bu süreçte devletin bize desteği yok. Bu konuda çok mustaribiz piz. Geçim şartları herkes için zor ama çiftçi daha da zorlanıyor. Bir de tütün üreticileri olarak örgütlü değiliz. Eğer ki örgütlenmezsek tütün sektörü bitecek. Tarla kiraları, mazot, gübre bunlar çok pahalı” ifadelerini kullandı.