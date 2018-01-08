Tütünde ihracat doğuya kayıyor

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener, sigara kullanımının ABD ve Avrupa ülkelerinde daralmasıyla tütün tüketiminin giderek azaldığını, Asya ülkelerinde ise pazarın büyüdüğü gözlemlediklerini ifade etti.

Özgener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen tütün üreticilerinden Türkiye'nin, tütün ve sigara ihracatından elde ettiği gelirin geçen yıl 1 milyar doları aştığını ifade etti.

Ülke genelinde yaklaşık 55 bin üreticinin bu yıl 90 bin tona yakın tütün üretmesinin beklendiğini aktaran Özgener, şu bilgileri verdi:

"Bu sene üretimin en fazla olduğu Ege Bölgesi'nde son yılların en büyük mahsulü geliyor. Bu durum 2018 yılı ihracat rakamına pozitif yansıyacaktır. Ege'de önceki yıl 46 bin ton olan üretimin 64-65 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hakikaten ciddi bir artıştır. Bunda hava koşullarının çok önemli etkisi oldu. Diğer üretici bölgelerden Adıyaman'da da yüzde 30 hasat artışı var. Hatay, Tokat ve Samsun'da ise rekolte aynı kaldı." dedi.

Tütünde ihracatın sigara ve yaprak tütün olmak üzere iki farklı alanda yapıldığını, tütünde ABD, Belçika, Rusya'nın, sigarada ise İran, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'ın en önemli pazarlar olduğunu belirten Özgener, özellikle yaprak tütün tarafında ihracatı artırmaya odaklandıklarını bildirdi.

- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat

Mahmut Özgener, Torba Yasa kapsamındaki düzenlemeyle tütünde işlenerek ihracat yapmak kaydıyla ithalata izin verildiğine dikkati çekerek, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak bu ithalat sayesinde özellikle yaprak tütün ihracatının önemli ölçüde artacağına işaret etti.

Tütün işleme tesislerinin sezona bağlı olarak yılın 4 ayı çalıştığını, hasat bittikten sonra ise kapandığını anlatan Özgener, yurt dışından getirilecek tütünlerin işlenmesiyle kapasitelerin yıl boyu kullanılabileceğini ve istihdamın artacağını kaydetti.

Özgener, "Sektör, yaprak tütün ve sigara olarak iki ürün grubunda ihracat yapıyor. Bunun ortalama yüzde 65'i sigaradır. Bu düzenlemeyle tütün ihracatının artmasını ve yüzde 50'lik bir dengenin kurulmasını bekliyoruz." dedi.

Tütün ve tütün mamulleri sektöründe dünya genelinde pazar yapısının değişmeye başladığına işaret eden Özgener, "En büyük pazar ABD ve AB ülkeleri. Ancak bu dağılım hızla değişiyor. AB ve ABD'de sigara pazarı her sene yüzde 1,5-3 aralığında daralıyor. Buna karşılık Asya ülkelerinde bu pazar büyüyor, birbirini dengeliyor. Türkiye'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatının da bu denge içinde 1 milyar dolar civarında seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.

