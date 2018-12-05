SAKARYA (AA) - Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü'nce, "Milli Tren Projesi"nde istihdam edilmek üzere 43 sözleşmeli mühendis alınacak.

TÜVASAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü, Milli Tren Projesi'nde İstihdam Edilecek Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) tabi sözleşmeli statüde mühendis alımı yapılacak.

Milli Tren Projesi'nde çalıştırılmak üzere 10 makine, 17 elektrik-elektronik, 5 endüstri, 2 metalurji ve malzeme, 2 kimya ve 7 bilgisayar olmak üzere 43 mühendis istihdam edilecek.

Yazılı ve sözlü olarak iki sınava tabi olacak adaylardan, 2018 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alma ve son 5 yıl içinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olma veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan başka bir sınavdan denk puana sahip olma şartı aranıyor.

Sınava girmek isteyen adaylar, 21 Aralık mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.



