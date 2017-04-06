TÜYAP'ın endüstri fuarları İzmir'de

İSTANBUL (AA) - TÜYAP tarafından İzmir'de düzenlenecek olan endüstri fuarları, eş zamanlı olarak 8 Nisan'da kapılarını açacak.

TÜYAP İzmir açıklamasına göre, TÜYAP, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) iş birliğiyle İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ile İzmir Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı'nı, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER) iş birliğiyle de PLASTPAK Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı'nı düzenleyecek.

Fuarlar, eş zamanlı olarak 8 Nisan 2017'de Fuarİzmir Uluslarası Fuar Merkezi'nde başlayacak.

Fuarİzmir'in Gaziemir B ve C salonlarında gerçekleşecek fuarlarda ABD, Almanya, Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kore, Tayland, Tayvan, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Türkiye'den 660 marka, 165 firma ve firma temsilciliği 8-12 Nisan'da bir araya gelecek. 40 bin metrekare alanda düzenlenen fuarlara, ilgili sektörlerin önde gelen firmaları, sektörel dernek, yayın ve kuruluşlar da katılacak.



- 40 ülke, 62 şehirden ziyaretçi



Fuarlara yurt dışından Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Katar, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan, yurt içinden ise 62 şehirden 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

İlgili derneklerin iş birliğine ek olarak, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ de fuarları destekliyor.

Fuarlar, 8-11 Nisan'da 10.00-19.00, 12 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuar alanına toplu ulaşımın yanı sıra TÜYAP tarafından organize edilecek özel servis araçlarıyla da ulaşılabilecek. Servisler Alsancak Gar, Konak Pier ve Fuarİzmir arasında gidiş-dönüş hizmeti verecek. Saat 10.00, 11.00, 12.00 ve 14.00'da anılan noktalardan fuar alanına kalkacak servisler, Fuarİzmir'den de 15.00, 17.00, 18.00 ve 19.00'da hareket ederek fuar ziyaretçilerini geldikleri noktalara geri bırakacak.



- "4 farklı sektör aynı çatı altında toplanacak"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları kaydetti:

"TÜYAP olarak ve AİMSAD iş birliğiyle düzenlediğimiz İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı'ndan elde edilecek sinerjiyle ham ürünün işlenmesinden son tüketiciye ulaşımına kadar tüm ağaç işleme-mobilya yan sanayi sektörü bir araya gelecek. Yine eş zamanlı olarak düzenlediğimiz PAGEV, ASD ve EGEPLASDER iş birliğiyle gerçekleşecek PLASTPAK Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı ile de toplamda 4 farklı sektör aynı çatı altında toplanmış olacak."

Ersözlü, fuar döneminde bir "ilk" olarak, TÜYAP ve mobilya sektörüne yön veren dernekler, AİMSAD, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği, MDF ve Yonga Levha Sanayii Derneği iş birliğiyle İzmir'de yaşayan devlet koruması altındaki çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesinin hayat bulacağını bildirdi.

Ersözlu, "Bu kapsamda, fuar boyunca alanda kurulacak özel üretim hattında her gün çeşitli ebat ve tasarımlarda üreteceğimiz elbise dolapları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü yuva ve barınma evlerinde yaşayan 7-18 yaş arasındaki çocuklarımızın kullanımına sunulacak." ifadesini kullandı.