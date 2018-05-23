Tuz Gölü'ndeki gaz deposunun

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Genişletme çalışmaları tamamlandığında depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin yatırım maliyetinin yaklaşık 2,5 ile 2,7 milyar doları bulacağı hesaplanırken, projeye sağlanan uluslararası kredi miktarı 1 milyar 325 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Dünya Bankası ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde kurulan Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 550 milyon metreküplük depolama hacmi sağlayan 6 kavernasında gaz dolum işlemleri bu yıl itibarıyla başladı.

Geriye kalan 6 kavernanın daha işletmeye alınmasıyla tesisin toplam 12 kavernasında 1,2 milyar metreküplük gaz depolanabilir hale gelirken, projede ilk aşama olarak nitelendirilebilecek bu kapasite için 700 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Tesisin ilk aşaması için Dünya Bankası tarafından Kasım 2005'te 325 milyon dolar, Temmuz 2014'te 400 milyon dolar kredi sağlandı. Dünya Bankası'nca projenin ikinci aşamasında genişletme çalışmaları için kullanılacak 600 milyon dolarlık kredinin onaylanmasının ardından, tesise sağlanan uluslararası toplam finansman miktarı 1 milyar 325 milyon doları buldu.

Hazırlık çalışmaları devam eden ikinci aşamanın 2023'te devreye alınması planlanırken, toplamda 60 kavernada depolama imkanı sağlayacak söz konusu genişletme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 2 milyar dolar daha yatırım yapılması gerekiyor.

Böylece, dünyadaki birkaç örnekten biri olan ve tamamlandığında 5,4 milyar metreküp kapasiteyle Türkiye'nin mevcut doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına depolayabilecek Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin toplam yatırım maliyetinin ise 2,5 ile 2,7 milyar doları bulacağı hesaplanıyor.

- "Enerji arz güvenliğinde kilit rol oynayacak"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, onaylanan son kredi dilimine ilişkin değerlendirmesinde, Tuz Gölü depolama tesisinin Türkiye'de bir ilk ve aynı zamanda dünyadaki birkaç tesisten biri olduğunu belirterek, "Söz konusu tesis, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit rol oynayacak. Ayrıca, hane halkları ile işletmeler arasında artan doğalgaz talebine cevap vermede esneklik sağlayacaktır. Özellikle küresel arzın kısıtlı olduğu veya kış koşulları nedeniyle talebin aniden yükseldiği durumlarda, depolama tesisi tüketicilere kesintisiz olarak yeterli doğalgaz ulaştırılmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Dünya Bankası tarafından projenin genişletme çalışmaları için sağlanan 600 milyon dolarlık son kredi, 7 yılı geri ödemesiz 22,5 yıl vadeli olarak kullandırılacak. Söz konusu kredi diliminin, BOTAŞ'ın başka kaynaklardan finansman sağlamasını kolaylaştırması da bekleniyor.

- Her kaverna Eyfel Kulesi'ni alabilecek kadar derin

Tuz Gölü'nün yüzeyinin bin 100 ile bin 400 metre altında oluşturulan her bir kaverna bir Eyfel Kulesi'ni içine alabilecek derinlikteyken, her kavernanın yaklaşık 100 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesi bulunuyor.

İlk aşaması bu yıl sonlarında devreye girdiğinde ulusal şebekeye günlük 44 milyon metreküpe kadar gaz verebilecek tesiste, genişletme çalışmaları tamamlandıktan sonra bu kapasitenin günde 80 milyon metreküpe kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde ilk yastık gazı 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir törenle basılmaya başlamıştı.









