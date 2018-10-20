Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Hulusi Çelik Celal Kemal Balkar
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı
Bursa'ya dev yatırım
Bursa'ya dev yatırım
Muğla adayı oldu
Muğla adayı oldu
5 liraya sabitledi
Doları 5 liraya sabitledi
Afrika'yı uçuracak
Afrika'yı uçuracak

TV+ ile her cumartesi Hadi’de büyük ödüllü ‘Film Gecesi’

- Hadi, artık TV+ iş birliğiyle cumartesi akşamlarını sinemaya ayıracak - Saat 20.30'da başlayan yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayanlar 30 bin TL ödülü paylaşacak

TV+ ile her cumartesi Hadi’de büyük ödüllü ‘Film Gecesi’
banner17

İSTANBUL (AA) - TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve filmseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde sinema alanında kurduğu iş birlikleri ve sponsorluklarla dikkati çeken TV+, yeni bir iş birliğine daha imza atıyor. Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi ile "Film Gecesi" düzenliyor. TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve filmseverlerle buluşacak.

Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 30 bin TL’lik para ödülünü paylaşacak.

Para ödülü için her hafta TV+’ta yarışmaseverleri bir joker bekliyor olacak. Yarışmada avantajlı hale gelmek için ekstra can hakkı anlamına gelen Joker hakkı kazanmak isteyenlerinTV+ uygulamasını indirip, her Cumartesi günü o güne özel eklenecek olan joker hakkını uygulama içinden alabilirler.TV+ uygulamaları, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hadi Film GecesiTV+
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1