TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400 bin TL ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Dijital televizyon platformu TV+, fenomen canlı bilgi yarışması Hadi’de cumartesi akşamları yarışmacılara para ödülü dağıtmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sinema alanında gerçekleştirdiği iş birlikleri ve sponsorluklarla dikkati çeken TV+, fenomen bilgi yarışması Hadi’de film tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor.

TV+ ile yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi’deki Film Geceleri'nde bugüne kadar 10 milyon kişi yarıştı. Ekim 2018'den bu yana her cumartesi saat 20.30'da filmseverlerle buluşan yarışma ile katılımcılar toplam 400 bin TL kazandı.





- Joker, TV+ Instagram hesabında





Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecek. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 20 bin TL'lik para ödülünü paylaşacak. Yarın gerçekleşecek Film Gecesi’nde, yarışmacılar "animasyon" kategorisindeki sorulara doğru yanıt vermek için mücadele edecek. Para ödülü için TV+, cumartesi günü tam 50 bin joker dağıtacak. Sınırlı sayıda jokeri, sosyal medya hesapları ve TV+ Instagram hesabından ilk gören ve hesabına tanımlayan 50 bin kişi, ekstra can hakkı anlamına gelen jokeri kazanarak ayrıcalıklı konuma gelecek.

Yarışmada bir soruda daha avantaj sağlamak isteyen katılımcılar ise yine TV+’ın Instagram hesabına https://www.instagram.com/tvplus/ adresinden erişerek ipucunu öğrenebilecek. Hesap gün boyu kilitli modda olacağı için hem joker kodunu hem de ipucunu sadece hesabı takip eden yarışmacılar görebilecek.

