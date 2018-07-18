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TV+'ta Dünya Kupası'nda en çok izlenen maçı, final oldu

- Dünyanın en iyilerinin buluşma noktası olan TV+'ta Dünya Kupası boyunca en çok izlenen karşılaşma Fransa-Hırvatistan final maçı olarak öne çıktı

TV+'ta Dünya Kupası'nda en çok izlenen maçı, final oldu

İSTANBUL (AA) - Dünya Kupası'nı, mobilde en çok takip edilen televizyon platformu TV+'tan izleyen sporseverlerin en çok ilgi gösterdiği maç final karşılaşması olan Fransa-Hırvatistan karşılaşması oldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Kupası'nın başlamasıyla spor severler, mobilde en çok takip edilen televizyon platformu TV+'ı 6 kat fazla izledi.

Dünyanın en iyilerinin buluşma noktası olan TV+'ta Dünya Kupası boyunca en çok izlenen karşılaşma Fransa-Hırvatistan final maçı olarak öne çıktı.

Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nı, mobilde en çok takip edilen televizyon platformu TV+'tan izleyen sporseverlerin en çok ilgi gösterdiği maç final karşılaşması olan Fransa-Hırvatistan mücadelesi olurken, Dünya Kupası'nı TV+’tan takip eden iller arasında Siirt öne çıktı.

Dünya Kupası mücadeleleri en çok Siirt'te izlenirken, bu şehri Kahramanmaraş, Tunceli, Niğde ve Şırnak takip etti.

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Dünya KupasıTV+’ta
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