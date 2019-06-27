Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul Trabzon dünya
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

TZD 70. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ödül Töreni

- TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: - "Milli gelirin yüzde 1'inin çiftçilere ödenmesi kanunla hükme bağlandı. Buna rağmen, destekler binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor"

TZD 70. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ödül Töreni
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, milli gelirin yüzde 1'inin çiftçilere ödenmesinin kanunla hükme bağlandığını belirterek, "Buna rağmen, destekler binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor." dedi.

Demirtaş, TZD'nin 70. Kuruluş Yıldönümü ve Geleneksel Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çiftçilerin en önemli sorununun finansman olduğunu ifade ederek, geçen yıl itibarıyla çiftçilerin kredi borçlarının 100 milyar lirayı aştığını söyledi.

Döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı tarımda girdi fiyatlarının arttığına dikkati çeken Demirtaş, "Mazot yem, gübre, zirai ilaç, enerji, fiyatları katlanarak arttı. Çiftçiler borçlu, üretmez durumda. Üretim yeterli olmayınca ithalata başvuruyoruz." diye konuştu.

Tarımsal üretimdekine benzer sorunların hayvancılıkta da yaşandığını anlatan Demirtaş, yem fiyatlarının yüksekliği ve bu alanda yapılan ithalata işaret etti.

Demirtaş, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon küçük ve büyükbaş hayvanın kesilmesinin beklendiğini anlatarak, hayvan hastalıkları konusunda denetimin öneminin altını çizdi.

- Planlı üretim vurgusu

Irak'a yumurta ihracatı konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Demirtaş, şöyle devam etti:

"İhraç edilen yumurtanın yüzde 80'ini Irak’a gönderiyorduk, Irak'ın yumurta ithalatını durdurmasıyla yumurta üreticileri en zor günlerini yaşıyor. Üretici 35 kuruşa mal ettiği yumurtayı 15-20 kuruşa elden çıkarıyor."

Demirtaş, buna benzer durumların yaşanmaması için planlı üretim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye ödenmesinin kanunla hükme bağlandığını hatırlatan Hüseyin Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Buna rağmen, destekler milli gelirin binde 6'sını geçmiyor. Üretim girdi fiyatlarıyla sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Maalesef üreticiler zor günler yaşıyor. Üretici sayısı çok düşüyor, kırdan kente göçü engelleyemiyoruz. Hızla adım atılmazsa tarımda geldiğimiz durumdan geriye dönüş olmayacak."

Açılış konuşmasının ardından, çalışmalarıyla tarım sektörüne katkıda bulunan kişi ve kurumları ödülleri takdim edildi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin DemirtaşTürkiye Ziraatçiler DerneğiTZD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5