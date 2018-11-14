ANKARA (AA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 1,5 milyon ton olan Türkiye'nin yıllık pamuk ihtiyacının ancak 800-850 bin tonunun ülkeden karşılanabildiğini belirterek, "Üreticinin maddi olarak desteklenmesi ve fiyat istikrarını sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin temel ürünlerinden olan pamukta dışa bağımlılığın devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin toprak ve iklim yapısının müsait olmasına ve verimliliğin de dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmesine rağmen, 1,5 milyon ton olan yıllık pamuk ihtiyacının ancak 800-850 bin tonunun yurt içinden karşılanabildiğine dikkati çeken Demirtaş, "Girdilerde dışa bağımlılık nedeniyle üretim maliyeti yüksek, yeterli ilaç ve gübre kullanılamıyor. Bu yıl ülke pamuk üretiminin yüzde 50'sini sağlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak geçen kış mevsiminin de etkisiyle artan zararlı popülasyonlara karşı yeterli mücadele yapılamadı, bu nedenle rekolte düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, stopaj ve dolaylı vergilerin maliyeti yükselttiğine işaret ederek, serbest piyasada pamuk fiyatlarının kilogramda ortalama 3 lira olduğunu aktardı.

Tüccar ve alıcı kuruluşlar karşısında pazarlık gücüne sahip olamayan üreticinin, üretimi sürdürecek kazancı sağlamakta zorlandığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Dekardan ortalama 350 kilogram ürün alan bir üretici, ürününü bugünkü fiyattan sattığında yaklaşık bin lira kazanç elde ediyor. Şu anda kilogramı 3 ile 3,5 lira arasında bir fiyata satın alınan pamuk, tekstil sektöründeki geçici durgunluğun aşılmasıyla kış mevsimi sonunda 5-6 lirayı bulacak. Yapılacak ithalat da bu fiyatın altında kalmayacaktır. Çiftçinin borç ödemeleri ekim, kasım ve aralıkta yoğunlaştığı için üreticinin ürününü stoklama ve fiyatların artışını bekleme şansı bulunmamaktadır. Üretici maddi olarak desteklenmeli ve fiyat istikrarını sağlayacak önlemler alınmalı. Tarımda desteklemelerin Tarım Kanunu'nda öngörülen miktara çıkarılması ve buna bağlı olarak pamuk üretimine verilen desteğin artırılması, devletin çiftçiye asgari fiyat garantisi vermesi ve fiyat istikrarının oluşumuna yardımcı olacak tarım satış kooperatiflerini daha etkin kılacak önlemler alınması gerekiyor."