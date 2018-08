TZOB Başkanı Bayraktar kurbanlık fiyatlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında, canlı ağırlık kilogram fiyatının da büyükbaşta 17-25 lira, küçükbaşta 15-28 lira olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara'da 18-22 lira, İzmir'de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.

Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.

- Kurbanlıklara 10,7 milyar lira ödenecek

Yem fiyatlarının 2017-2018 Temmuz döneminde ciddi oranda arttığına dikkati çeken Bayraktar, buğday kepeğinin yüzde 32,8 artışla 870 liraya, ayçiçeği tohumu küspesinin yüzde 46,2 artışla 892 liraya, besi yeminin yüzde 20,5 artışla bin 215 liraya, samanın yüzde 36,8 artışla 528 liraya çıktığını söyledi.

Bayraktar, kesilecek yaklaşık 850 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafının 1 milyar 785 milyon lirayı, 2,8 milyon küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafının ise 1 milyar 400 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir. Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz. Kesilecek küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı, büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değerinin de 102 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz."

- "13 bin lira kira ödemek zorunda kalan üreticiler var"

Kurbanlık satıcılarının yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara’da 3 bin 500-5 bin 50 lira, İstanbul’da 7 bin 500-13 bin lira, İzmir’de 4 bin 500-6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödediklerini belirten Bayraktar, "Satış yerleriyle ilgili buradan belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum, üreticilerimize 13 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Belediyelerden ricamız, lütfen buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın." dedi.

Bayraktar, Kurban Bayramı'nın kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para almaktadır. Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaştaki fiyat 500-600 liraya kadar çıkabilmektedir. Hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle kasaplara ödenecek toplam bedel toplamda 176 milyon 250 bin lirayı bulacaktır." ifadelerini kullandı.



- Sel fındık üreticisini vurdu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçeleri başta olmak üzere geniş bir bölgede yaşanan aşırı yağış ve sel felaketinin çok sayıda çiftçiyi mağdur ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan fındıklarda, bahçelerde çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında, fındık işçilerinin kaldıkları çadırlarda önemli hasarlar meydana geldi. Hasarın yüzde 100'e ulaştığı, tamamen sele kapılan fındıklıklar var. Antalya Elmalı’da yaşanan afet ise 500-600 dekar sera alanında yüzde 100’e varan oranlarda zarara yol açtı. Hayvan telefleri de bulunuyor. Sadece yüzde 10’unun sigortalı olması nedeniyle sera sahipleri mağdur durumda. Hem Ordu hem de Antalya’nın Elmalı ilçesindeki çiftçilerimiz destek bekliyor. Sadece borç ertelemesi değil nakit desteği de bekliyorlar. Hasar tespit çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyorum."

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Fındık rekoltesi bu sene düşük. Yani rakam aşağı yukarı elimizde var, 500 bin tonlar civarında ama Ordu'daki felaket nedeniyle daha da altına düşmesi mümkün. Orada fındık rekoltesini biraz daha aşağı çekebilir." dedi.

Bayraktar, TARSİM'de sigortalılık oranının az olduğunu belirterek, üreticilerin primlerin yüksekliğinden şikayet ettiğini söyledi.

Bu sene kurbanlık fiyatlarındaki artışın yüksek maliyetlere rağmen enflasyonun altında olduğuna dikkati çeken Bayraktar, kurdaki artışın ithal edilen mazot, gübre, yem, ilaç maliyetlerini de yükselteceğini vurguladı.