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TZOB'dan “tohum ve fidan-fide desteği“ hatırlatması

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Tohum ve fide-fidan desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekiyor" - "Başvurular, ziraat odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilecek"

TZOB'dan “tohum ve fidan-fide desteği“ hatırlatması

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ve fide-fidan desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerektiğini bildirdi.
Bayraktar, yazılı açıklamasında, tohum ve fide-fidan desteği başvuru sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başvuruların 29 Haziran'da sona ereceğini belirten Bayraktar, çiftçilerin yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını son güne bırakmadan bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu vurguladı.
Bayraktar, bu yıl için "Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım ve Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği" başvurularının cuma günü sona ereceğine dikkati çekerek, "Gerekli belgelerle müracaatını zamanında yapamayan çiftçiler destekten faydalanamayacak. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerimizin, 29 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
- Destek miktarları
Destekleme miktarının yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinde dekarda, susam, kanola ve aspirde 4 lira, tritikale, yulaf ve çavdarda 6 lira, çeltikte 8 lira, buğday ve arpada 8,5 lira olacağını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimize yer fıstığında 15 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek, soya, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 20 lira, yoncada 30 lira, patateste 80 lira destek verilecek. Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ise dekarda, bodur ve yarı bodur meyve türlerinde standart olanlarda 100 lira, sertifikalı olanlarda 400 lira, sertifikalı çilek fidesinde 400 lira, bağ ve nar hariç diğer meyve fidanlarında standartta 100 lira, sertifikalıda 280 lira olacak. Başvurular, ziraat odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilecek."

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