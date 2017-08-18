TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

MANİSA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "20-30 sene sonra dünyanın ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım." dedi.

Bayraktar, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ziraat Odasına gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, tarımın Türkiye için önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

Zor şartlarda üretim yaptıklarını belirten Bayraktar, "Açık alanda üretim yaptığımızı, sanayici gibi zor koşullarda üretim yaptığımızı ve doğal afetlere açık ortamlarda üretim yaptığımızı bilmeyen insanlar var. Sanayiciler kapalı alanda her türlü doğal afetten kendini koruyarak üretim yapıyor. Biz de açık alanlarda üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımın Türkiye'ye hem üretim hem de istihdam yoluyla büyük katkı sağladığına dikkati çeken Bayraktar, gelecek yıllarda bu sektörün dünyada daha büyük önem kazanacağını dile getirdi.

Doğal afetler, iklim bozuklukları ve gelişmekte olan ülkelerin gıdaya olan taleplerinin çok değiştiğini anlatan Bayraktar, "Artık Çinliler pirinç yemiyor, süt içip et yiyor. Bunlar ot demektir ve müthiş bir talep yaratıyor. Ayrıca biyoyakıt üretimleri hızlı bir şekilde arttı. 20-30 sene sonra dünyanın ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Şemsi Bayraktar, üzüm fiyatlarına da değindi.

Üzümde bu yıl geçen seneye benzer bir rekolte öngördüğünü aktaran Bayraktar, "Üreticimiz de fiyatı 4-4,5 lira arasında istiyor. Bunun altındaki bir fiyat bizi kurtarmaz. Üzüm fiyatlarının 4 liranın altına düşmesi üreticimizi üzer gibi görünüyor." diye konuştu.