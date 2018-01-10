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TZOB'tan tarımsal kuraklık uyarısı

- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Barajlarda doluluk seviyesi azaldı. Her ne kadar halen tarımsal kuraklık boyutuna gelmese de önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal kuraklık riski de artacaktır" - "Bugünden planlamalar buna göre yapılmalı, olası bir kuraklık durumunda çiftçi kayıpları telafi edilmelidir"

TZOB'tan tarımsal kuraklık uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Barajlarda doluluk seviyesi azaldı. Her ne kadar halen tarımsal kuraklık boyutuna gelmese de önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal kuraklık riski de artacaktır." ifadesini kullandı.
Bayraktar, yazılı açıklamasında, yetersiz yağışa dikkati çekerek, çiftçilerin tarımsal faaliyetten kopmaması için gerekli önlemlerin alınmasını ve olası bir kuraklık durumunda çiftçi kayıplarının telafi edilmesini istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün pek çok noktada yaptığı kuraklık analizlerine göre, 1 Ekim 2016'da başlayan ve 30 Eylül 2017'de sona eren 2016-2017 tarım yılının, analiz noktalarında, meteorolojik olarak son 44 yılın en kurak dönemi olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülke genelinde birinci ürün kışlık hububat ekimi genel olarak kasım ayı itibarıyla tamamlandı. Erken ekim yapılan alanlarda çıkışlar gerçekleşti. Aralık ayında bitkinin ihtiyacı olan yağmurun ve özellikle kar yağışlarının olmamasıyla ekili alanlarda stres yaşanmakla birlikte bu aylarda gerçekleşecek yağışlar tarımsal kuraklık riskini azaltacaktır. Bu aydan itibaren beklenen kar yağışlarının olması ve hububatta verimi etkileyen bahar yağışlarının da mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi durumunda tarımsal üretimde ülke genelinde kuraklığa bağlı bir azalma olmayacaktır."
Ocak, şubat ve ilkbaharda yeterli yağış alınamaması durumunda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkıntı görülebileceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Kuraklık nedeniyle bu bölgede, başta buğday olmak üzere hububat ile kırmızı mercimek üretiminde rekolte kayıpları yaşanmasından endişe duyuyoruz. Barajlarda doluluk seviyesi azaldı. Her ne kadar halen tarımsal kuraklık boyutuna gelmese de önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal kuraklık riski de artacaktır. Bugünden planlamalar buna göre yapılmalı, arka arkaya kuraklık yaşayan çiftçilerin tarımsal faaliyetten kopmaması için gerekli önlemler alınmalı, olası bir kuraklık durumunda çiftçi kayıpları telafi edilmelidir."






 

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YağışTZOBşemsi BayraktarKuraklık
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