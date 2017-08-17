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TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gamzeli:

- "Bu yıl kuraklık buğday ve arpada ürünü çok kötü etkiledi. Verimde yüzde 80'e varan oranlarda düşüş görüldü. Sadece verim değil, kalite de çok kötü"

TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gamzeli:

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, bu yıl kuraklığın buğday ve arpayı çok kötü etkilediğini belirterek, "Verimde yüzde 80'e varan oranlarda düşüş görüldü. Sadece verim değil, kalite de çok kötü." dedi.

Gamzeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üretim döneminin başlangıcı olan ekim ve kasım aylarında yağışların yetersiz kalmasının hububat ekiminde sıkıntılar oluşturduğunu, ülke genelinde buğday ve arpa çıkışlarında sorun yaşandığını, gelişimin normal yılların gerisinde kaldığını söyledi.

Bahar aylarında yağışların normalin üzerinde gerçekleşmesinin ülke genelinde kuraklık riskini azalttığını ancak İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yüzde 10'dan yüzde 80'lere varan oranlarda verim kaybına neden olan kuraklığın yaşandığını belirten Gamzeli, şunları söyledi:

"Bu yıl kuraklık buğday ve arpada ürünü çok kötü etkiledi. Verimde yüzde 80'e varan oranlarda düşüş görüldü. Sadece verim değil, kalite de çok kötü. Geçen yıl dekarda 400-500 kilogram buğday alınan bölgelerde bu yıl 150 kilogram bile buğday elde edilemedi. Üreticimiz büyük sıkıntı içinde. Ziraat odalarımızın ön ayak olmasıyla köy muhtarlarımız ve üreticilerimiz, kuraklık hasar tespit çalışmalarının başlatılması için başvuru yaptı. Afet yaşayan çiftçimizin yeni üretim dönemi için tohum, gübre, mazot gibi girdileri sağlaması ve kültürel işlemleri yapması imkansız görünüyor. Çiftçimizin üretimini sürdürebilmesi için en azından yeni sezonda tohumluk ihtiyacının karşılanması için maddi destek sağlanmalıdır."

- "İç Anadolu ve Doğu Anadolu için ek destek düşünülmeli"

Üreticilere verilen prim desteğindeki dağılımın adaletsiz olduğunu ifade eden Gamzeli, "Sulu tarım yapan ve bir sezonda iki ürün kaldıran çiftçi ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu çiftçisi bir değil. Bu bölgedekiler iki yılda bir ürün alırken sulu tarım yapan bölgedekiler yılda iki ürün alıyor. Hal böyleyken İç Anadolu ve Doğu Anadolu çiftçisi ile sulu tarım yapan ve sezonda iki ürün kaldıran çiftçinin aynı prim desteğini alması hakkaniyete sığmıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu için ek destek düşünülmeli, birim başına çiftçi gelirleri birbirine yaklaştırılmalıdır." diye konuştu.



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Buğday Ve ArpaDoğu Anadoluİç AnadoluKuraklıkNejat GamzeliTürkiye Ziraat Odaları BirliğiVerim
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