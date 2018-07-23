ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın, çevreye, biyoçeşitliliğe ve tarımsal üretime zarar veren ilkel bir yöntem olduğunu belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, anız yakmanın faydasının aksine toprağa ve çevreye zarar verdiğini, toprak verimliliğini ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

"Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıklar toprağı tavında tutmakta ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel olmaktadır. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır, yağışın toprağa sızmasını sağlar." değerlendirmesinde bulunan Bayraktar, anız yakmanın, birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını da yok ettiğini hatırlattı.

Hasat sonrası anız yakılmasıyla birçok olumsuzluk yaşanabileceği uyarısında bulunan Bayraktar şunları kaydetti:

"Anız yakması sonrası orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. İşin ekonomik boyutu verilen zararın görünmeyen yönüdür. Çünkü hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında birçok yararı olan sap-saman yok edilmektedir. Bu, ülkemiz ekonomisi için büyük bir kayıptır."

Bayraktar, verimli hasat alabilmek için doğal kaynakların korunması gerektiğine işaret ederek, "Anız yakma, çevreye, biyoçeşitliliğe ve tarımsal üretime zarar veren ilkel bir yöntemdir. Bu nedenlerle topraktaki organik maddenin kaynağını oluşturan bitki artıklarının yakılmadan özel toprak işleme aletleriyle işlenerek, sürdürülebilir toprak verimliliği ve topraklarda sürdürülebilir biyolojik ve fiziksel koşulların oluşturulması esastır." ifadelerini kullandı.

Doğrudan ekim sistemlerinin dünya genelinde yaygınlaştığını aktaran Bayraktar, "Ülkemizde de uygulanan ancak henüz yaygın olmayan bu sistemle hiç toprağı işlemeden anız üzerine ekim yapılabilmektedir. Bu sistemle hem maliyetler düşmekte hem de anızın organik madde olarak tekrar toprakta kalması sağlanmaktadır. Üreticilerimiz, sürüm maliyetini en aza indiren, anıza ekim yapılan toprak işlemesiz tarım tekniğine yönlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.