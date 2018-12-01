ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgelerle 31 Aralık 2018 tarihine kadar tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2018 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdiğini, çok sayıda çiftçinin belirlenen sürede başvurusunu yapamadığını ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çiftçilerin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvuruların TZOB tarafından yapıldığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Birliğimizin yaptığı girişimler sonuç verdi. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren 2018 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı. Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklemeden odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgelerle birlikte 31 Aralık 2018 tarihine kadar tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Bilindiği gibi ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmaları mümkün değildir."