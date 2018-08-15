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TZOB'den "afet zararı" değerlendirmesi

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Son yıllarda arka arkaya gerçekleşen afetler çiftçilerimizin gelir kayıplarını her geçen yıl daha fazla artırmaktadır" - "Bu süreç çok iyi gözlenmeli, tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir"

TZOB'den

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son yıllarda birbiri ardına gerçekleşen afetlerin çiftçilerin gelir kayıplarını artırdığını belirterek, "Bu süreç çok iyi gözlenmeli, tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocak ayından bu yana yaşanan doğal afetlerin çiftçiyi büyük zarara uğrattığını bildirdi.

Bu seneki yağışların geçen yıla göre yüzde 18 arttığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Son yıllarda arka arkaya gerçekleşen afetler çiftçilerimizin gelir kayıplarını her geçen yıl daha fazla artırmaktadır. Sezon başından itibaren değerlendirme yapıldığında, hububat üretimi için önem taşıyan ekim-kasım aylarında beklenen yağış gerçekleşmemiş, ocak ayından itibaren yaşanan afetler çiftçinin peşini bırakmamıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mart-nisan aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi kuraklığa neden olurken, mayıs ayında yağışlar adeta toplu olarak yağmıştır."

- "Zarar gören çiftçilere destek sağlanmalı"

Küresel iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğine işaret eden Bayraktar, "Bu süreç çok iyi gözlenmeli, tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir. Kısa vadede, afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesinin yanı sıra, zarar gören çiftçilere maddi destek de sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'nde yağışların ağustosta arttığını anımsatarak, kuvvetli sağanakların bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zarara neden olduğunu bildirdi.

Yağışların yanı sıra yangınların da çiftçiyi zarara uğrattığının altını çizen Bayraktar, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli bölgesinde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangında, 130 dekar zeytinliğin, 274 dekar çam ve makilik orman ile 150 adet organik arı kovanının yandığını kaydetti.

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AfetTarımTZOBTZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
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