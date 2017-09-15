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TZOB'tan çiğ süt uyarısı

- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Sanayiye aktarılan süt miktarı yılbaşından itibaren düşüyor" - "Bu sorunun çözümü için derhal çiğ süt fiyatları tekrar gözden geçirilmeli ve makul düzeylere çıkarılmalı"

TZOB'tan çiğ süt uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayından bu yana gerileyen, sanayiye aktarılan süt miktarının, temmuz ayında da düşmeye devam ettiğini belirterek, "Sorunun çözümü için derhal çiğ süt fiyatları tekrar gözden geçirilmeli ve makul düzeylere çıkarılmalı." ifadesini kulandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, dün açıklanan temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini değerlendirdi.

Bayraktar, ocak-temmuz döneminde sanayiye aktarılan sütte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalma olduğunu ve 5 milyon 564 bin tondan 5 milyon 308 bin tona gerilediğini belirtti.

Sütte üretici fiyatlarının yetersiz olmasının sanayiye aktarılan sütü de olumsuz etkilediğini ifade eden Bayraktar, piyasada 1 lira 14 kuruş olan ortalama çiğ süt alım fiyatının, bazı yerlerde 93 kuruşa kadar indiğine dikkati çekti.

Bayraktar, yem fiyatlarının ortalama 1 lira 8 kuruş olduğunu, söz konusu durumla üretim yapılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının mümkün olmadığını öne sürerek, "Üreticimiz, bazı bölgelerde 1 kilogram süt satıp, bir kilogram yem bile alamıyor. Parite hızla 1 kilogram süt 1,5 kilogram yeme yükseltilmelidir. 1 lira 8 kuruş yem fiyatı varsa 1/1,5 paritesiyle çiğ süt fiyatı 1 lira 62 kuruş olmalı. Oysa fiyat 1 lira 14 kuruş düzeyinde. Buna göre, çiğ süt fiyatı olması gerekenden 48 kuruş, oransal olarak da yüzde 29,6 daha düşüktür. Sorunun çözümü için derhal, çiğ süt fiyatları tekrar gözden geçirilmeli ve makul düzeylere çıkarılmalıdır."


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