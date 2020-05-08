Üç ayda tam 2 bin 299 kişiyi işe aldı

Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler (SOKM), 2020 yılında da büyümeye ve ülke istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor. ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı. Bu dönemde 2 bin 299 kişiye de yeni iş imkânı sağladı.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “COVID-19 salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde tüm hijyen önlemlerini alarak, çalışanlarımızın emeği ve paydaşlarımızın desteğiyle toplumumuza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler Tic. A.Ş., 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 oranında artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı. ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde 221 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdürdü. Toplam mağaza sayısını 7 bin 436, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37’e çıkaran ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kâr elde etti.

2020 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili açıklama yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Geçen yılı yaklaşık 30 bin istihdamla kapattık. Yılın ilk üç ayında 2 bin 299 kişiye yeni iş imkânı sağladık. Şu anda 32 bin kişiyi aşan büyük bir aileyiz. 2020 yılı içinde toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Güçlü finansal yapımız, müşteri odaklı iş stratejimizle 2020 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı mutluyuz” dedi.

COVID-19 salgınına karşı hem çalışan ve toplum sağlığını korumak, hem de kesintisiz hizmet sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü hijyen tedbirini aldıklarını belirten Uğur Demirel, “Toplumumuza hizmet eden çalışanlarımızın sağlığı için, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. İlk günden itibaren ciddi önlemler aldık ve bu önlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Şok Marketler çalışanları olmak üzere, tüm perakende çalışanlarına, üreticilerimize, tedarik zincirinde rol alan tüm paydaşlarımıza gösterdikleri özveriden ötürü minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“CepteŞok ile adrese ücretsiz teslimat yaparak kesintisiz hizmete devam ediyoruz”

Günümüzde sosyal mesafenin ve evde kalmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Uğur Demirel, “Bu doğrultuda CepteŞok uygulaması üzerinden adrese teslimat hizmetimizi mart ayında hızla hayata geçirdik. Bu hizmetimizle öncelikle 65 yaş üzerindeki ve evlerinden çıkamayan tüm komşularımıza hizmet götürüyoruz. Komşularımızın ihtiyaçlarını ‘market fiyatlarından’ ve hiçbir ‘ilave taşıma ücreti almadan’ adreslerine teslim ediyoruz. Yine, bankaların ve PTT şubelerinin kısıtlı hizmet verdiği bu dönemde, tüm ŞOK mağazalarımızdan sunduğumuz ’Para Transferi’ ve ‘Fatura Ödeme’ hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Toplumumuzun da alınan tedbirlere uymaya devam etmesi sayesinde bu zorlu günleri hep birlikte geride bırakacağımızı ümit ediyorum” açıklamasında bulundu.

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. Hakkında:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011’in ağustos ayında Yıldız Holding bünyesine geçmiştir. 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösteren şirket Aralık 2019 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 7.436 mağazası, 32 binin üzerinde çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye’nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunmaktadır. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs 2018’de halka arz edilen Şirket’in hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler (SOKM), 2020 yılında da büyümeye ve ülke istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor. ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı. Bu dönemde 2 bin 299 kişiye de yeni iş imkânı sağladı.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “COVID-19 salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde tüm hijyen önlemlerini alarak, çalışanlarımızın emeği ve paydaşlarımızın desteğiyle toplumumuza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler Tic. A.Ş., 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 oranında artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı. ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde 221 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdürdü. Toplam mağaza sayısını 7 bin 436, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37’e çıkaran ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kâr elde etti.

2020 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili açıklama yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Geçen yılı yaklaşık 30 bin istihdamla kapattık. Yılın ilk üç ayında 2 bin 299 kişiye yeni iş imkânı sağladık. Şu anda 32 bin kişiyi aşan büyük bir aileyiz. 2020 yılı içinde toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Güçlü finansal yapımız, müşteri odaklı iş stratejimizle 2020 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı mutluyuz” dedi.

COVID-19 salgınına karşı hem çalışan ve toplum sağlığını korumak, hem de kesintisiz hizmet sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü hijyen tedbirini aldıklarını belirten Uğur Demirel, “Toplumumuza hizmet eden çalışanlarımızın sağlığı için, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. İlk günden itibaren ciddi önlemler aldık ve bu önlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Şok Marketler çalışanları olmak üzere, tüm perakende çalışanlarına, üreticilerimize, tedarik zincirinde rol alan tüm paydaşlarımıza gösterdikleri özveriden ötürü minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“CepteŞok ile adrese ücretsiz teslimat yaparak kesintisiz hizmete devam ediyoruz”

Günümüzde sosyal mesafenin ve evde kalmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Uğur Demirel, “Bu doğrultuda CepteŞok uygulaması üzerinden adrese teslimat hizmetimizi mart ayında hızla hayata geçirdik. Bu hizmetimizle öncelikle 65 yaş üzerindeki ve evlerinden çıkamayan tüm komşularımıza hizmet götürüyoruz. Komşularımızın ihtiyaçlarını ‘market fiyatlarından’ ve hiçbir ‘ilave taşıma ücreti almadan’ adreslerine teslim ediyoruz. Yine, bankaların ve PTT şubelerinin kısıtlı hizmet verdiği bu dönemde, tüm ŞOK mağazalarımızdan sunduğumuz ’Para Transferi’ ve ‘Fatura Ödeme’ hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Toplumumuzun da alınan tedbirlere uymaya devam etmesi sayesinde bu zorlu günleri hep birlikte geride bırakacağımızı ümit ediyorum” açıklamasında bulundu.

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. Hakkında:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011’in ağustos ayında Yıldız Holding bünyesine geçmiştir. 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösteren şirket Aralık 2019 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 7.436 mağazası, 32 binin üzerinde çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye’nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunmaktadır. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs 2018’de halka arz edilen Şirket’in hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.