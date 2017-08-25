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Üç üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

ANKARA (AA) - Pamukkale, Süleyman Demirel ve İstanbul Aydın üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Pamukkale Üniversitesi Eği̇ti̇m Fakültesi̇ ile Honaz Meslek Yüksekokuluna 2...

Üç üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

ANKARA (AA) - Pamukkale, Süleyman Demirel ve İstanbul Aydın üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pamukkale Üniversitesi Eği̇ti̇m Fakültesi̇ ile Honaz Meslek Yüksekokuluna 2 doçent alımı yapılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesinde Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Teknoloji ve Tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere 4 profesör, 5 doçent alınacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği, Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 9 profesör ile 1 doçent alımı gerçekleştirilecek.

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öğretim üyesiResmi Gazete
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