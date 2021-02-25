Uçaklar baklava, şöbiyet, küşleme kebabı taşıyor

Gaziantep Küşleme Kebaphan’ dan gönderilen baklavalar bir günde yurt dışına ulaştırılırken artık yurt dışında yaşayan Türklerin yanı sıra yabancılar da baklava sipariş etmeye başladı. Araplar tahinli baklavayı severken Avrupalıların tercihi ise şöbiyetten yana oluyor.

Dünyanın her yerine

Yurt dışına baklava yollayan Küşleme Kebaphan'ın sahibi Onur İbili, “Amerika, Katar, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, İsviçre, Hollanda, Avusturya hatta Filipinler’e kadar dünyanın her yerine baklava yolluyoruz. Yakın ülkelere 1, uzak ülkelere ise 2 iş günü içerisinde ulaşıyor” dedi.

Yurt dışına yaşayan Türklerin yanı sıra artık yabancıların baklavaya olan ilgisinin arttığını belirten İbili, “Türklerin zaten ilgisi çoktu. Ama artık yabancılar da baklavamızı seviyor. Baklavanın ünü tüm dünyaya yayıldı” diye konuştu.

Ülkeye göre değişiyor

Ülkelere göre tercih edilen baklava çeşidinin farklı olduğunu aktaran İbili, “Fıstıklı ve cevizli en çok bilinen ve en sevilenler. Öte yandan şekilleriyle de farklı olan baklavalar var. Kare, normal, havuç dilim bunlardan öne çıkanlar. Tahinli ve tarçınlı baklava çeşitleri de yapıyoruz. Özellikle bizim özel yaptığımız tahinli baklava duyanı şaşırtan ancak tadına bakınca hayran bırakan bir lezzet. Yurt dışında yaşayan Türkler için fıstıklı ve cevizli baklava vazgeçilmez. Araplar ise tahinli baklavayı çok sevdi. Avrupa’nın tercihi ise şöbiyetten yana oluyor” ifadelerini kullandı.

Evde de yapabilirsiniz

Onur İbili, evde tahinli baklava yapmak isteyenlere tarif de verdi: “15 kat altına, 15 kat üstüne baklava yufkası, 150 gr kaymak, 150 gr tahin, 200 gr ceviz, 300 gr sade yağ, şerbeti için de 600 gr şekere ihtiyacımız var. Tepsinin yağlanması ilk 15 kat hamur konulacak sonrasında kaymak, üzerine tahin, ceviz eklenecek. Sonra da üzerine 15 kat hamur konulacak. Ardında dilimlenip üzerine yağ dökülecek 180 derecede 40 dakika altı ve üzeri kıracak şekilde pişirilecek. En sonunda tepsi sıcak olacak halde şerbeti dökülecek.”