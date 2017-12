'Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz'

KONYA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu ifade ederek, "Yüzde 11,1. Bundan rahatsız oldular özellikle ana muhalefet partisi. 'Bu hormonlu büyüme, sağlıklı büyüme değil' dediler. Aslında 11,1'lik büyümede ne var, üretim artışı nerede olmuş, buna bile bakmadılar." dedi.

Elvan, bir otelde düzenlenen AK Parti Meram İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi'nde, milletin her zaman kendilerine yoldaş olduğunu söyledi.

Türkiye'de mili iradenin tesis edilmesinde milletin imzası olduğuna değinen Elvan, 80 yılda yapılandan daha fazla yatırımın AK Parti iktidarı döneminde yapılmasında da milletin desteği olduğunu dile getirdi.

Elvan, Konya’nın AK Parti'ye verdiği destekle ön plana çıktığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tarım kenti olmasının yanında kentin ülkenin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Konya'ya yapılacak ve devam eden yatırımların takipçisi olduğunu ifade eden Elvan, "Konya daha da gelişecek ve büyüyecek. Yatırımcı ve sanayiciler Konya'da yatırım yapmak için bekliyor. iş ve aş üretmek için bekliyor. Yeni organize sanayi bölgesi Konyamızdaki iş ve aş için Türkiyemizin gelişmesi için tüm sanayici ve yatırımcılarımızın katkısıyla büyüyecek. Konya'nın Marmara bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci bir sanayi şehri olmasını hedefliyoruz. Konya'dan Karaman'a ve oradan Mersin'e böyle bir sanayi hattı. Bunu da göreceğiz." diye konuştu.

Elvan, Türkiye güçlü olursa Türk-İslam dünyasının güçlü olacağına işaret ederek, milletin hizmetkarı olmak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Milletin değerlerini benimsemeyen hiçbir siyasi oluşumun başarılı olamadığını vurgulayan Elvan, milletin değerlerini yaşatan partinin ise AK Parti olduğunu dile getirdi.

"Darbe olsun, bize gün doğsun diyenler' var"

Elvan, Türkiye'nin büyüdükçe saldırıların arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüze çıkarılan engeller daha da artacak. Dayanışmamız ve kararlılığımız çok önemlidir. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle buldozer gibi ezip geçeceğiz. Halen 'darbe olsun, bize gün doğsun diyenler' var. 'Milletin iradesi bastırılsın, bize gün doğsun' diyenler var. 'Vesayet olsun bize yeni gün doğsun' diyenler var. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Bunların dışarından destekçileri var. Mazlumların ümidi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine dünya basınında onlarca yazılar yazılıyor. Bunun bir nedeni olmalı. Onun için her birimiz hangi şartlar atında olursun Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz."

"Türkiye dünya büyümesine katkı veren 11 ülke arasında"

Uluslararası bir kuruluşun raporunda, Türkiye'nin dünya büyümesine en çok katkı veren ülkeler arasında 11'inci sırada gösterildiğini aktaran Elvan, "Türkiye, dünya büyümesine katkı veren 11 ülke arasında yer alıyor. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, 'Türkiye ekonomisi çöküyor, artık belini doğrultamaz' dediler. 'Türkiye artık eski güçlü performansını gösteremez' dediler. 'Türkiye, 2002 öncesine geri dönecek' dediler. Ne oldu, biz gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Elvan, Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyen kuruluşlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekonomistler, kredi derece kuruluşları şunu da söylediler, 'Türkiye 2017'de büyüse büyüse yüzde 2 büyür'. Bir başkası dedi ki, '2,3 büyür'. Bir diğeri 2,2 büyür' dediler. Ne oldu Allah'ın izniyle 2017'de yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Yüzde 11,1. Bundan rahatsız oldular özellikle ana muhalefet partisi. 'Bu hormonlu büyüme, sağlıklı büyüme değil' dediler. Aslında 11,1'lik büyümede ne var, üretim artışı nerede olmuş, buna bile bakmadılar. Halbuki makine teçhizat üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 15,3'lük büyüme gerçekleşti. Demir-çelik üretiminde yüzde 65'in üzerinde üretim artışı oldu. Yaklaşık 1,5 milyon otomobil üretildi bu ülkede. Dünyanın en fazla otomobil üreten ülkesi haline geldik. Yatırımların payının büyümede oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yüzde 11,1'lik büyümenin 3,6'sı sadece yatırımlardan geldi. Hemen hemen her sektörde büyüme canlanma ortaya çıktı. Buna rağmen eleştirdiler. Varsın söylesinler. Onlar ne söylerlerse söylesinler biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."

Muhabir: Abdullah Doğan