Uçuş ekibinin kıyafetlerini üniversiteliler tasarlayacak

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okuyan genç tasarımcılar, Atlasglobal Havayolları ekibinin yeni üniformalarını hazırlayacak.

Projenin tanıtımı için Hugo Boss'un Ege Serbest Bölgesi AŞ yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, firmanın kurulduğu günden bu yana ilklere imza attığını söyledi.

Bugün bir ilke daha imza attıklarına işaret eden Ersoy, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketleri, üniformalarını geleneksel yöntemlerle belirliyor ama biz Hugo Boss Tekstil Sanayi ile birlikte tek tip tasarım ve gelenekselleşmiş yöntemleri geçmişte bırakacak bir iş birliğini duyuruyoruz." dedi.

Havayolu sektöründe, kabin ekibi üniforma tasarımında standart bir yaklaşım olduğunu ifade eden Ersoy, sektördeki hemen hemen bütün firmaların dünyaca ünlü bir moda tasarımcısıyla çalışmayı tercih ettiğini aktardı.

Atlasglobal Havayolları olarak üniformalarını yenileme işini bir sosyal sorumluluk projesi mantığıyla yürütme kararı aldıklarına değinen Ersoy, "Ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerimizle yapmaya karar verdik. Bu stratejimiz doğrultusunda, projedeki iş ortağımız Hugo Boss Tekstil Sanayi ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileriyle çalışma kararı aldık. Genç tasarımcılar, ilk olarak kabin ekibimizle bir araya gelecek, onları dinleyecek, şirketimizi inceleyecek. Bu süreçte onlara, ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi vereceğiz. Tüm verilere sahip olan tasarımcılar, yine hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma unvanını taşıyacak, 48 saatlik bir tasarım 'hackathon'u süreci yaşayacak. Hazırlanan tüm tasarımlar farklı uzmanlık alanlarından gelen jüri tarafından değerlendirilecek." diye konuştu.

Ersoy, üniformaların değişiminin yaklaşık 1 milyon avroya mal olacağını sözlerine ekledi.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch ise uçakla yolculukta ilk olarak kabin memurlarıyla muhatap olunduğuna işaret ederek, tasarımcı gençlere 'hackathon' sürecinde firmadaki herkesin yardımcı olacağını söyledi.

- Sonuçlar 7 Kasım'da açıklanacak

Proje kapsamında 12 genç tasarımcı, Hugo Boss'da hem kabin çalışanlarıyla görüşüp onların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyecek hem de üretilebilir bir tasarım yapmanın püf noktalarını öğrenecek.

Öğrenciler daha sonra Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul’daki merkezini ziyaret edecek, şirketi yakından tanıyıp, şirketin tepe yönetimiyle çalışıp görüş alışverişinde bulunacaklar.

Projenin son ayağında ise öğrenciler, 5-7 Kasım'da Hugo Boss Tekstil Sanayi üretim tesislerinde 48 saat içinde hazırlayacakları tasarımlarını jüriye sunacak.

Jüri, birinci olan tasarımı ve tasarımcıyı seçecek.

Yeni üniformaların lansmanı, Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Birinci olan tasarımcı, ödül olarak bir yıl boyunca Atlasglobal Havayolları’ndan iki kişilik sınırsız uçuş hakkının yanı sıra Hugo Boss'un Almanya'daki tesislerine iki günlük ziyaret kazanacak.