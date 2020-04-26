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Uçuşlar ne zaman normale dönecek?

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Murat Ersoy, "Uçuşların 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 80'lere ulaşabileceği, belki 2021'nin sonlarında 100'de yüzleri görebileceği öngörülüyor" dedi.

Uçuşlar ne zaman normale dönecek?
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CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Murat Ersoy, uçuşların ne zaman normale döneceği konusuna değindi. Ersoy, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Euro Control ve IATA'nın yapmış olduğu yayınları var. Bu yayınlar içerisinde bunun ciddi bir zaman alacağı bilgisi var. Benim de net bir zaman söylemem çok zor gerçekten ama 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 80'lere ulaşabileceği, belki 2021'nin sonlarında 100'de yüzleri görebileceği öngörülüyor. Tabii ki bu kesin bir öngörü değil sadece tahmin. Dünya konjektörüne baktığımız zaman şu anda başladı desek ya da mayıs sonunda başladı desek, bu yüzde 30'luk bir oranla başlayacak. Ancak belki bu 2020'nin sonlarında yüzde 50'lere ve ilerleyen süreçte yüzde 80'lere çıkacak ama minimum bir yıl ve daha uzun sürebilecek bir zaman diliminden bahsediyoruz."

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