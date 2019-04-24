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'Ucuz et' sıraya dizdi!

Sivas'ta vatandaşlar ucuza et alabilmek için Et ve Süt Kurumu'nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'Ucuz et' sıraya dizdi!
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Sivas’ta kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak’ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu’nun Sivas’taki tek satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ucuza et almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girerek sıra bekliyor.

Kıymanın 32, kuşbaşının ise 35 liradan satıldığı Et ve Süt Kurumu mağazası, ürünler piyasaya oranla yaklaşık 10 lira daha ucuz olduğu için tercih ediliyor.

Satış mağazasının önündeki kuyruk gün boyunca eksilmiyor. Sırada bekleyenler kaliteli ve daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu ürünlerini tercih ettiklerini belirtirken, mağaza sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

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Ucuz EtEt Ve Süt KurumuSivas
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