UEDAŞ Genel Müdürü Efe:

BURSA (AA) - Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Genel Müdürü Mesut Efe, hizmet bölgelerinde 2011'de 5 bin 209 olan arıza sayısının 2015 sonu itibariyle 2 bin 49'a gerilediğini belirterek, "2016'da ise bu seviye bin 371 adet civarında. 2015'e göre değerlendirildiğinde yapılan yatırımlar ve iyileştirmelerle yüzde 34 oranında iyileşme sağlanmıştır." dedi.

Efe, bir restoranda gerçekleştirilen 2016 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, büyük bir başarı ivmesi yakaladıklarını, yeni yılda da hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

Yaptıkları yatırımlarla kesintisiz ve kaliteli bir enerji arzı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Efe, Güney Marmara'da Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 35 bin 501 kilometrekare alanda 2,9 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirtti.

Efe, firmanın 4 il, 55 ilçe, 2 bin 221 mahalle ve 636 köy sorumluluk sahasında, 2 bin 177 personelle 24 saat çalıştığını, en uzak ilçelere, hatta o ilçelerin en uzak köyüne kadar her bölgeye aynı kalitede hizmet vermeye gayret ettiklerini dile getirdi.

- "Öncelik her zaman Bursa'nın"

Yatırım planlamasında potansiyel büyümeye bağlı olarak önceliğin her zaman Bursa'ya ait olduğuna işaret eden Efe, "2020'ye kadar hizmet bölgemizde yaklaşık 1,1 milyar liralık yatırım yapacağız. 2016'da yatırım yükümlülüğümüz olan yaklaşık 223 milyon liralık bütçe planlaması yapmış olmamıza rağmen, yıl içinde acil yapılması gereken birtakım projeler için yatırım rakamımızı artırarak 255 milyon lira tutarında bir rakamla yılı sonlandıracağız. Bursa'ya yapılan yatırım tutarı, 142 milyon lira dolayında." dedi.

"SCADA DMS Projesi"nin hayata geçmesiyle UEDAŞ merkez ofisinde bulunan büyük bir ekrandan şebekede oluşan elektrik kesintilerinin anında görülebildiğini belirten Efe, şöyle devam etti:

"SCADA Merkezi'nde, arıza durumunda bilgisayar üzerinde manevra yaparak alternatif hattan enerji verilebiliyor ya da eğer alternatif hat yoksa ve kesinti uzun sürecekse kesintiden etkilenen abonelere kısa süre içinde kısa mesajla detaylı bilgi verme imkanına sahip oluyoruz. Bir önceki dönem 6 milyon lira olarak belirlenen Ar-Ge bütçesini 12 milyon liraya çıkardık. Ar-Ge çalışmalarını daha da yoğun bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Projelerimiz arasında özellikle TÜBİTAK Trafo İzleme Projesi, Denizaltı Robotu Tasarım Projesi, Hibrit Haberleşme ile Sayaç Okuma Projesi ve Orta Gerilim Regülasyon Projesi ile ELDER koordinesinde yürütülen Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon Belirleme Projesi yer alıyor."

- "Yüzde 34 oranında iyileşme"

Efe, bölgelerindeki arıza sayılarına ilişkin bilgi verirken de şunlar kaydetti:

"TEİAŞ verilerine göre, 2011'de arıza sayımız 5 bin 209 iken, 2015 sonu itibariyle 2 bin 49'a düşmüş ve yüzde 73,31 oranında iyileşme sağlanmıştır. 2016'da ise bu seviye bin 371 adet civarında, 2015'e göre değerlendirildiğinde, yapılan yatırımlar ve iyileştirmelerle yüzde 34 oranında iyileşme sağlanmıştır. 2016 yılı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği kayıp kaçak hedefi 7,55 iken, gerçekleşen kayıp kaçak oranı 5,03 seviyesindedir. Bunun yüzde 3,5-4'ü teknik kayıp, kalanı ise ticari kayıptır. Ülke istihdamına katkıda bulunmak üzere çağrı merkezimizi Kars'a taşıdık. Burada çalışan sayısı 250'ye ulaştı. Kars başta olmak üzere, yeni çağrı merkezimizle ortalama yüzde 80-85'lerdeki çağrı karşılama oranının yüzde 95'lere çıkması ana hedefimiz. Daha önce çağrı merkezlerinde 60 saniye olan bekleme süresini 45 saniyeye düşürdük. Bundan sonra abone çağrı merkezini aradığında, 'meşgul'e düşmeyecek ve 45 saniye içinde mutlaka bir müşteri temsilcisine bağlanmış olacak."



