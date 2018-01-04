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UİB 2017'yi, 29,3 milyar dolar ihracatla kapattı

- Birliğin ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 arttı

UİB 2017'yi, 29,3 milyar dolar ihracatla kapattı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla 2017'de yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 29,3 milyar dolara ulaştı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB aracılığıyla aralık ayında yapılan ihracat, 2,6 milyar dolar oldu. İhracatçı birlikleri arasında 2017'de en fazla dış satım yapan ikinci genel sekreterlik olan UİB, 12 aylık dönemde ise 29 milyar 311 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- OİB'den 25,6 milyar dolarlık ihracat

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), aralık ayında 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. OİB, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,31 artış ile 25,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 109,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2017'de 1,2 milyar dolarlık dış satım yaptı. Birlik, 2016 yılına oranla ihracatını yüzde 2,92 artırdı.

Aralık ayında 38 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), 2017'yi 553 milyon dolarlık ihracatla kapatırken, ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 9,20 artış görüldü.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), aralık ayında 12,5 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Yıl boyunca 156,7 milyon dolarlık ihracata imza atan birlik, pazar yelpazesini de genişletti.

Aralık ayında yüzde 41,73 artışla 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14,76 artışla 116,3 milyon dolarlık dış satış yaptı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin 2017 yılı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,21 oranında artarak, 1,7 milyar dolar oldu.

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IhracatUludağ İhracatçı Birlikleri
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