UİB ocak ayında ihracatını artırdı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,24 artarak 2 milyar 414 milyon dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan UİB, 2019 yılına da ihracat artışıyla başladı.

Ocak ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,24 artıran UİB, 2 milyar 414 milyon dolarlık ihracat yaptı. UIB'in son 12 aylık ihracatı ise yüzde 10,67 yükselişle 32,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Birliklerin ihracat rakamları

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılın ilk ayında 2 milyar 77 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB'in geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 9,82 artışla 28,5 milyar dolar olarak açıklandı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ocak ayında 97,6 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin 12 aylık ihracatı yüzde 6 artışla 1,2 milyon dolara ulaştı.

Ocak ayında 52,2 milyon dolar ihracat kaydeden Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), 12 aylık ihracatı yüzde 13,11 artışla 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) yılın ilk ayındaki ihracatı 12,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Birliğin 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,77 artışla 176 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ocak ayında yüzde 21,41 artışla 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise dış satımını yüzde 12,64 artırarak 132,3 milyon dolara çıkardı.

Bu arada, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,69 artışla 167,5 milyon dolara ulaştı.