UİB'den 8 ayda 19 milyar dolar ihracat

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ağustos ayında yapılan ihracat, yılın 8 ayında yüzde 22,37 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UİB aracılığıyla ağustos ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,54'lük artışla 1 milyar 880 milyon dolar oldu.

Bı yılın 8 ayındaki toplam ihracatı yüzde 22,37 artarak 19 milyar 82 milyon doları bulan UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 28 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

- OİB ilk sırada

UİB çatısı altındaki birliklerden, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,74'lük artışla 1,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki 8 aylık ihracatı, yüzde 25,45 artarak 16,7 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 22 artarak 24,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,26 artarak 92,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki ihracatı 771 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 0,93 artarak 1,16 milyar dolar seviyelerine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,95 bir artışla 49,7 milyon dolar ihracata imza attı. UHKİB'in 8 aylık ihracatı yüzde 8,39 artarak 372,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 4,79 artarak 535,4 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ağustos ayı ihracatı ise yüzde 12,61 azalarak 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2017 yılı 8 aylık toplam ihracatı 102,1 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 160,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında 8 milyon 70 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) 8 aylık ihracatı 76,8 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 103,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,78 artışla 146,6 milyon dolar olarak açıklandı.