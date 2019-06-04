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UİB'in mayıs ayı ihracatı 2,9 milyar dolar

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mayıs ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,65 artışla...

UİB'in mayıs ayı ihracatı 2,9 milyar dolar
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BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mayıs ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,65 artışla 2,9 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,47 artışla 32 milyar dolara ulaştı.

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,83 düşüşle 2,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 12,74 artarak 127,4 milyon dolara, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 19,67 artarak 57,8 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğince, 14,1 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince 9,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,71 artışla 254,9 milyon dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BursaUludağ İhracatçı Birlikleri
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