UİB'in temmuz ihracatı 2,9 milyar dolar oldu

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla yapılan ihracat temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,78 artışla 2,9 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik üyesi firmalarca bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,07 artarak 19,9 milyar dolar, 12 aylık ihracat ise yüzde 15,30 artarak 32 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,30 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak-31 Temmuz dönemindeki ihracatı ise yüzde 15,38'lik yükselişle 17,4 milyar dolar oldu, geriye dönük 12 aylık ihracat ise yüzde 14,69 artarak 27,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) temmuz ayı ihracatı yüzde 18,68 artarak 100,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 7 aylık ihracatı yüzde 12,09 artarak 760 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 9,79 artışla 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 artışla 56,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk 7 ayındaki ihracatı yüzde 18,35 artarak 382 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 16,09 artışla 612,4 milyon dolar oldu.



Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) temmuzda yüzde 24,40 artışla 16,1 milyon dolarlık ihracat yaptı. UMSMİB'nin bu yılın 7 ayındaki ihracatı 97,4 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 166,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında 8,5 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) 7 aylık ihracatı 79,4 milyon doları, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 127 milyon doları buldu.



UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,18 artışla 189,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- "Ekonomimizin büyüme trendini devam ettirmesi gerekiyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Birlik olarak temmuz ayındaki ihracat performansından memnun olduklarını ve hedefe doğru hızla ilerlediklerini belirtti.

Çelik, artık ekonomi, üretim, istihdam ve özellikle ihracata odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Ülke ekonomimizin büyüme trendini devam ettirmesi gerekiyor. Bu noktada ihracat olmadan büyüme ve kalkınmadan söz edemeyeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum. Dolayısıyla yeni dönemde ihracat odaklı bir üretim stratejisi ve doğru planlamayla hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



İhracat odaklı üretim stratejisiyle ithalatın da azalacağına inandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İhracat ve ihracata dayalı büyüme ve üretim stratejisini her platformda destekliyoruz. Öyle ki amacımız yalnızca ihracat rakamlarını artırmak değil, ithalata olan ihtiyacımızı günbegün azaltmaktır. Böylelikle ekonomimizin yumuşak karnı olarak nitelendirilen cari açıkta makas daralacak, enflasyon da yeniden tek haneli rakamlara inecektir."



