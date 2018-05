UKON'dan ramazan ayı öncesi “kırmızı et“ açıklaması - Ulusal Kırmızı Et Konseyi: - "Kırmızı ette fiyat istikrarının sağlanması için yerli arzın geliştirilmesi gerekiyor" - "Destekleme ve kredi politikalarının orta ve uzun vadeli planlanması fiyatların dengelenmesine katkı sağlayacaktır"

ANKARA (AA) - Ulusal Kırmızı Et Konseyince (UKON), kırmızı ette fiyat istikrarının sağlanması için yerli arzın geliştirilmesi gerektiği bildirildi.

Konseyden ramazan ayı dolayısıyla yapılan açıklamada, her ramazan olduğu gibi bu yıl da kırmızı et talebinin bir miktar daha artacağının öngörüldüğü belirtildi.

Uzun süredir gıda ürünleri içinde en çok konuşulan ürünlerden kırmızı etin, talebin yüksekliği dolayısıyla sürekli gündeme geldiği anımsatılan açıklamada, bu ürünle birlikte diğer gıda ürünlerinde de fiyat artışları görüldüğü, vatandaşın alım gücünün sınırlı olması nedeniyle tüketimin istenilen seviyeye ulaşamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı ette fiyat istikrarının sağlanması için yerli arzın geliştirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Meralarımızı milli bir mesele haline getirmeli, meraların kullanıma açılmasını hızlandırmalıyız. Tarım ve hayvancılığın genç kesim için cazibesini yitirmesiyle aile işletmelerinin sayısı gün geçtikçe azalmakta, genç nüfus kentlere göç etmektedir. Gençlerin ekonomik ve sosyal yönden üretime katılması teşvik edilmeli, kırsalın yaşam düzeyi geliştirilmelidir. Kapalı sistem hayvancılığın işletme maliyetleri, hayvanların sağlık sorunları ve bu gibi nedenlerle besi maliyetlerini yükseltmektedir. Alternatif kırmızı et üretim kaynağımız olan küçükbaş hayvanların tüketimdeki payını artırmalıyız. Destekleme ve kredi politikalarının orta ve uzun vadeli olarak planlanması piyasada fiyatların dengelenmesine, üreticinin önünü görebilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Üreticilere kullandırılan kredilerin uzun vadeli olması, üreticideki güven duygusunu artıracağı gibi sonraki nesillerin de aynı işi yapabilmesine imkan tanıyacaktır."

Besi işletmelerine kendi yemini tedarik edecek ve senede en az iki kez ahırına hayvan koyabilecek şartların sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Karkas fiyatlarında farklı uygulamalara karşı orta vadede karkas sınıflandırılması çalışmaları devam etmelidir. İyi bir mera ve aile hayvancılığı politikasıyla hayvan sağlığına ilişkin atılan adımların devam etmesiyle ithalat ihtiyacımız azaltılabilir ve ürettiğini tüketen, sürdürülebilir bir kırmızı et piyasasının oluşumu mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.