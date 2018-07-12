UKON'dan Pakdemirli'ye destek

ANKARA (AA) - Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, "UKON olarak, yeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanında yer almaya hazırız." ifadesini kullandı.

Hacıince, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinenin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin artık asıl gündemi olan ekonomiye, eğitime ve topyekün kalkınmaya odaklanmasının zamanının geldiğini vurgulayan Hacıince, "Jeostratejik konumu, yetişmiş insan gücü, büyük bir genç nüfusu, son derece elverişli iklimi, geleceğe güvenle bakan toplumuyla, Türkiye güçlü ve büyük bir ülke. Büyük gücümüz ve güçlü liderliğimiz ile artık birikmiş sorunlarımızı teker teker çözmenin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıince, UKON olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanında yer almaya hazır olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde serbest girişimci olarak daha önceki tecrübeleri ile önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kabinenin en genç üyelerinden biri olarak, kendisinin tecrübesi ve dinamikliği ile önümüzdeki dönemde sektör olarak hızlı mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyorum."