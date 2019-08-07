Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi birleşmiş milletler bodrum Hastane Trabzonspor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!
Sürücülere uyarı
Sürücülere uyarı
Uzlaştırma rekor kırdı
Uzlaştırma rekor kırdı

UKON'dan "vekalet kurban" uyarısı

- Ulusal Kırmızı Et Konseyi: - "Dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediği, yetkili kurumlarca sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir" - "Yaklaşık 200 bin ton kırmızı et üretiminin gerçekleştiği bayramda kesilen kurbanlık hayvanların yaklaşık yüzde 10'u hatalı saklama koşulları nedeniyle yenilemez hale gelmekte ve israf olmaktadır"

UKON'dan
banner17

ANKARA (AA) - Ulusal Kırmızı Et Konseyince (UKON) dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediğinin, yetkili kurumlarca sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği bildirildi.

UKON'dan yapılan yazılı açıklamada, kurbanlıklar konusunda gerek yetkililerin gerekse vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Kurban ibadetinin, kurbanlıklara acı çektirmeden, çevreyi kirletmeden, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bu yıl kurbanlık sayısının yeterli olduğu ancak olası talep artışlarına karşılık alınacak tedbirlerin de önem taşıdığı belirtildi.

Belediyeler tarafından il ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinde, hayvan satış yeri, çadır ücretleri ve kesim yapan kasapların aldığı ücretlerin yüksekliğinin üreticilere ve tüketicilere olumsuz yansıdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediği, yetkili kurumlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Kurbanlık hissesi satışı yapan ulusal zincir marketlerin kesim ve dağıtım işlemlerinde adil olarak hareket etmeleri ve hisse başına dağıtılacak et miktarı hesabına dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Yaklaşık 200 bin ton kırmızı et üretiminin gerçekleştiği bayramda kesilen kurbanlıkların yaklaşık yüzde 10'u hatalı saklama koşulları nedeniyle yenilemez hale gelmekte ve israf olmaktadır."

Kurban alımında hayvanların kulak küpesi ve hayvan pasaportuna haiz olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, kurban etlerinin konulduğu poşetlerin ağzının kapatılmaması ve mutlaka buzdolabında soğutulması uyarısı yapıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KurbanKurban BayramıUKON
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5