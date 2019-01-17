Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Ukrayna ekonomisinde yüzde 3'lük büyüme tahmini

- Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv: - "Ekonomimiz 2018'de yüzde 3 civarında büyüdü. Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz”

Ukrayna ekonomisinde yüzde 3'lük büyüme tahmini
banner17

MOSKOVA (AA) - Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3 civarında büyüdüğünü belirterek, “Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz.” dedi.

Kubiv, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’da enflasyonun 2018’de yüzde 10’dan az bir seviyede gerçekleştiğini bildirdi.

Ülkedeki ortalama maaşların ise geçen yıl yüzde 22,5 seviyesinde artığını belirten Kubiv, “Ekonomimiz ise yüzde 3 civarında büyüdü. Başta alt yapı, kalkınma, ulusal güvenlik, sağlık ve eğitim alanları olmak üzere Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin 2018’de yüzde 3,4 büyümesi bekleniyordu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2015 yılında varılan anlaşmayla Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık kredi verilmesine karar verilmişti.

Ülke ekonomisi 2017'de yüzde 2,5 büyümüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BüyümeİMFTİCARETUkrayna
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1