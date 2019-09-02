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Ukrayna özelleştirme sürecini hızlandırıyor

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet şirketlerinin özelleştirilme sürecinin tamamlanmasını istiyor

Ukrayna özelleştirme sürecini hızlandırıyor
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KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki çok sayıda devlet şirketinin özelleştirilmesine yönelik sürecin tamamlanması talimatını verdi.

Zelenskiy, Ukrayna kabine ve parlamento temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik süreci değerlendirdi.

Büyük devlet şirketlerinin özelleştirilme sürecinin hızlandırılması talimatı veren Zelenskiy, “Şirketlerin özelleştirilmeye yönelik hazırlıklarını 1 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor. İlk özelleştirme ihalesinin ise 1 Nisan 2020’ye kadar başlaması gerekiyor.” dedi.

Ukrayna hükümeti, ülkenin önde gelen bazı devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik listeyi Ocak 2019’da onaylamıştı.

Özelleştirilmesi planlanan devlet şirketleri arasında, amonyak ve üre üreticisi Odesa Liman Fabrikası, elektrik üretim şirketi Tsentrenergo, ülkenin en büyük fosfatlı gübre üreticilerinden Sumıhimprom, Birleşik Madencilik ve Kimya Şirketi ve President Oteli bulunuyor.

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özelleştirmeUkraynaZelenskiy
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