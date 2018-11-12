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Ukraynalılar sağlık için geliyor

- TÜROB raporuna göre, Ukrayna'dan gelen turistler sağlık, kültür ve kış turizmi için de rotayı Türkiye'ye çevirdi - TÜROB Başkanı Timur Bayındır: - "Ukraynalı hastalar, Türkiye'yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret ediyor"

Ukraynalılar sağlık için geliyor
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İSTANBUL (AA) - Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) açıklamasına göre, TÜROB yetkilileri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (UITT) yaptığı temaslar sonucu pazarla ilgili bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre, halen olumsuz etkileri süren Çernobil felaketinden etkilenen Ukraynalılar, tedavi amaçlı olarak da Türkiye'ye geliyor.

Hastalıklarının tedavisi için başka ülkeleri umut kapısı olarak gören Ukraynalıların sayısı giderek artarken, Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu.


- "Ukrayna'da kanser hastalarının yüzde 40'ı tedavi için yurt dışına gidiyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Ukraynalı hastaların, Türkiye'yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret ettiği aktardı.

Bayındır, "Uluslararası Sağlık Turizmi Doktorları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da kanser hastalarının yüzde 40'ı, nörolojik hastaların yüzde 10'u, ortopedik hastaların yüzde 6'sı, teşhis arayan hastaların yüzde 8'i, kemik iliği nakli yaptırması gerekenlerin yüzde 6'sı tedavi için yurt dışına gidiyor. Bunun yanında oftalmoloji, üroloji, solunum sistemi, kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi ve estetik cerrahi için de yurt dışında tedavi tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.


- Kış turizmi potansiyeli yüksek


Timur Bayındır, Ukraynalı turistlerin deniz ve sahil turizminin yanında termal, SPA ve talassoterapiye de ilgi duyduğunu belirterek, "Söz konusu alanda derinlemesine bilgi ve deneyim alışverişi yapılması ve ortak projelerin oluşturulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın birimleri, ilgili sivil toplum örgütleriyle Ukrayna tarafının muadil kuruluşları bir alt çalışma grubu oluşturabilir. Böylece stratejik olarak planlama yaparak bir plan çerçevesinde çalışılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin bugüne kadar Ukrayna'da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarımız kapsamında, İstanbul, Kayseri ve Kapadokya destinasyonları ortak pazarlama çalışmaları başlattık. İstanbul’da şehir ve kültür turizmi, Kapadokya'da kültür turizmi ve Kayseri’de kış turizmi ürünleri bir paket olarak Ukrayna pazarı için önemli bir cazibe alanı... Özellikle Erciyes, Sarıkamış ve Palandöken'deki kayak tesisleri ile kış, sağlık ve kongre turizmi alanlarında etkin tanıtım gerekiyor. Ukrayna, bu alanlarda önemli bir potansiyel barındırıyor."

- Ukrayna'yı 300 bin Türk ziyaret etti


TÜROB raporuna göre, 2017’de Ukrayna'yı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı 270 bin kişi olurken, bu yılın 8 ayında söz konusu rakam 300 bini geçti. Haftalık uçak sefer sayısı ise 152'ye ulaştı.

Yeni kimlik kartları kullanan Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, iki ülke arasında giriş, çıkış ve transit geçiş yapabiliyor, 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor.



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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)TUROBUkrayna
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