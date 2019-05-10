ULAK Haberleşme'de bayrak değişimi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme'nin yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, kurumun başkanlığına getirildi.

Uçtan uca milli, kontrol edilebilir, akıllı iletişim ve bilişim şebeke altyapısı geliştirilmesi vizyonu kapsamında, baz istasyonları ve taşıyıcı şebeke altyapılarına yönelik ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren, her geçen gün yerli ve milli şebeke çözümlerinin artırılması için gayret sarf eden ULAK Haberleşmede, yoğun geçen 2 senelik kuruluş aşamasından sonra bayrak değişimi yaşandı.

ULAK Haberleşme AŞ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul 2'nci Başkanı Figen Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Durmaz, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve 5G'de kullanılacak Polar kodlarının mucidi Prof. Dr. Erdal Arıkan ile Aselsan Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Yeni yönetim kurulu üyeleriyle yapılan ilk toplantıda, Dr. Celal Sami Tüfekci "Yönetim Kurulu Başkanı", Osman Devrim Fidancı da "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı" olarak atandı.

- "Hedefimiz, dünyanın öncü şirketlerinden biri olmak"

Celal Sami Tüfekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin ekosistemiyle ulusal ve uluslararası alanda en iyiye taşımak için seçkin personel özverisinden güç bularak sıkı bir çalışma dönemi geçireceklerini söyledi.

Ülkenin ihtiyacı olan hizmetleri çağdaş standartlara uygun şekilde sağlayarak, milli iletişim altyapısını geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Tüfekci, "Bu bayrak değişimiyle hedefimiz, ULAK Haberleşmeyi kısa dönemde ulaştığı bu başarılı noktadan alarak, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da öncü teknoloji şirketlerinden biri olması yolunda ilerlemesini sağlamak ve iletişim sektöründe Türkiye'yi layık olduğu seviyeye taşımak olacak." diye konuştu.