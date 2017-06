Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

YALOVA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gemi sektöründe son 15 yılda yapılan yatırımın miktarının 2,8 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu önemli bir rakam. Tersane sayısı 35'lerden 79'a geldi. 585 adet tekne imal yeri var, 700 bin ton yılda çelik işleme kapasitesine ve 4,5 milyon detveyt ton yılda gemi inşa etme kapasitesine sahibiz." dedi.

Bakan Arslan, Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren, Özata Tersanesi tarafından Kenya Cumhuriyeti için inşa edilen MV Jambo Feribotu'nun denize indirilmesi nedeniyle, düzenlenen törene katıldı.

Türkiye'nin son 15 yılda ciddi manada yol katettiğini vurgulayan Arslan, gemicilik sektörünün yıllık cirosunun 2,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Arslan, burada denizcilikten değil, gemi inşa sektöründen bahsettiklerini ifade ederek, "Denizcilik bunun çok çok ötesinde. Kaldı ki uluslararası bir sektör olan denizcilik, 2008'den beri dünya ciddi bir kriz yaşıyorken, bu alanda ülkemizde sektörü büyütmeye, yol almaya, istihdam sağlamaya devam ediyor. 2,5 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Buna ihracat dahil, buna bakım, onarım dahil, yurt içi üretim, yan sanayi ve gemi geri dönüşüm sanayi dahil." diye konuştu.

- "Yan sanayi ile 90 bin istihdam sağlıyoruz"

İstihdam rakamlarının çok daha büyük olmasını hedeflediklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Ülkede 35-36 tersaneden 79 tersaneye çıktık ama çok daha büyük istihdam, dünyadaki krizden kaynaklı olarak bu sektör, beklentimiz üzerindeki büyümeyi sağlayamadı. Son yıllarda bir duraksama dönemine geçti. Dünyadaki krize rağmen bizim yerimizde saymamız dahi bizim için başarıdır, bizim için önemli noktadadır. Bu bölgede sadece direkt istihdam 17 bin. Yan sanayi ve dolaylı istihdamı düşünürseniz çok daha büyük. Dolayısıyla tersanelerimizde sağladığımız istihdam bizim 30 bin, yan sanayi ile birlikte 90 bin istihdam sağlıyoruz. Bu 500 bin kişiye geçim kaynağı demek, 500 bin kişinin bu sektörden geçimini sağlaması demek."

- "Tersane sayısı 35'lerden 79'a geldi"

Bakan Arslan, sektörün her geçen gün kendini geliştirdiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memnuniyetle görüyoruz ki sektör kendini yeniliyor, geliştiriyor. Çok farklı üretim türleriyle çok farklı gemi inşa türleriyle dünyadan daha fazla pay almak adına önemli açılımlar, önemli atılımlar yapıyor. Nitekim bugün Kenya'ya buradan yapıp ihraç ettiğimiz gemi de bunun için iyi bir örnek. Gemi sektöründe son 15 yılda yapılan yatırımın miktarı 2,8 milyar dolar. Bu önemli bir rakam. Tersane sayısı 35'lerden 79'a geldi. 585 adet tekne imal yeri var 700 bin ton yolda çelik işleme kapasitesine sahibiz ve 4,5 milyon detveyt ton yılda gemi inşa etme kapasitesine sahibiz. Yine 2 milyon detveyt ton havuzlama kapasitesine sahip bir ülkeden, Türkiye'den bahsediyoruz. 21 milyon detveyt ton gerçekleşen yıllık bakım onarım kapasitesi var. Kredi garanti fonu kapsamında 10 firmanın 20 gemisine 250 milyon liralık kefalet sağlandı. Yine bu sektör, gemi yatırımları 2. bölge teşviklerinden, 5. bölge kapsamına alınarak, 5. bölge teşviklerinden yararlanabilir hale getirildi. Gemi yatırımları kredi garanti fonu kapsamında alındı."

Tersanelerin imar sorununu çözdüklerine de değinen Arslan, "Kira bedelleri de bu sektör üzerinde ciddi bir yüktü. Onun da cironun binde biri olacak şekilde düzenlenmiş olması sektörü ciddi bir şekilde rahatlattı, onu da görüyoruz. Yine özellikle sektörün kredi bulma konusundaki sıkıntısını aşmak için kira sürelerini 49 yıla çıkaran bir düzenleme yaptık. Bu sektörün önünün açılabilmesi ve ülkeye katmadeğer oluşturması adına önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

- "İhracat yılda 1 milyar dolarlara geldi"

Bakan Arslan, gemicilik sektöründeki ihracatın önemine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"İhracat yaklaşık 500 milyon dolardan yılda 1 milyar dolarlara geldi. Bu da çok önemli bir adım. Katettiğimiz önemli bir mesafeydi. Memnuniyetle şunu söylemek gerekir, ülke olarak denizci bir ülkenin denizlerini ihmal etmeden, denizcilikten kaynaklı bu ülkenin büyümesinin önünü açması adına 15 yıldır çok ciddi mesafeler katedildi bakanlık olarak, hükümetler olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasını yaptık. Bundan sonra da inşallah fazlasını yapmaya çalışacağız. Sebebi de şu, ülkemizin hedefleri büyük. Ülkemiz 2023, 2035, 2053 hedeflerini önüne koyup, bu hedeflerde de ihracatı önceliklendirdiğine göre ve bunun da olmazsa olmazı ulaştırma altyapıları olduğunu bilerek, biz ulaştırmanın her türünde ama özellikle de bugün olduğu gibi bundan sonra da sektöre her türlü desteği vereceğiz. Sektörle her türlü iş birliğini yapacağız ve inşallah sektörü çok daha geliştireceğiz."

Konuşmaların ardından, Kenya Cumhuriyeti için çelik konstrüksiyon malzemeden inşa edilen 84,60 metre boy, 18 metre eninde 62 otomobil, bin 350 yolcu taşıma kapasiteli feribotun kurdelesini Bakan Arslan, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, Kenya Ferry Servis Başkanı Ramadan Seif Kajembe birlikte keserek, feribotu denize indirdi.

Bakan Arslan, daha sonra Altınova Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Metin Oral ile bir araya geldi. Oral, Bakan Arslan'a Hersek Lagünü temalı el işi tablo takdim etti.